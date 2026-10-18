River, ante un partido clave frente a Belgrano: se encarrila o queda afuera de todo

El Millonario se juega más que tres puntos en su visita al pirata por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura.

Para River no es un partido más. El duelo ante Belgrano es una prueba de fuego, de carácter y también puede ser un envión anímico importante pensando en el Superclásico que se jugará dentro de dos semanas en La Bombonera. Desde que Leonardo Ponzio tomó las riendas del plantel, el Millonario acumuló cuatro victorias, un empate y una derrota, pero así y todo se encuentra fuera de la zona de clasificación a playoffs del Clausura y también en riesgo en lo que respecta a clasificar a la Sudamericana 2027.

Claramente, los objetivos de River a comienzos de año eran ganar la Sudamericana, el torneo local y también encontrar un rendimiento acorde a la inversión que se hizo en refuerzos. Los resultados fueron malos en líneas generales y el juego irregular, aunque desde que se fue Coudet todo mejoró.

Este domingo, a partir de las 20.15 horas, River visitará a Belgrano en un partido que puede ser clave pensando en el futuro cercano. Si los de Ponzio ganan se acomodan en la tabla de la Zona B del Clausura -puede quedar quinto- y también en la Anual, en la que actualmente se encuentra décimo, como último que se clasifica a la Sudamericana 2027, con riesgo de quedar afuera en caso de que Estudiantes gane.

Ángel Correa, el mejor jugador de River del último tiempo. (Foto: Getty).

En caso de empatar o perder, River no solamente recibiría un golpe duro en lo que respecta a lo anímico, sino que además muy probablemente se mantenga fuera de los clasificados a playoffs del Clausura y también fuera de la zona de clasificación a las copas del año que viene. Cabe destacar que al Millonario le queda por jugar ante Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi.

La probable formación de River ante Belgrano

De cara al encuentro ante Belgrano, Leonardo Ponzio probó una formación con algunos cambios en el entrenamiento del sábado. El entrenador podría realizar una modificación por línea ante el Pirata y eso se debe a cuestiones físicas y futbolísticas.

Publicidad

Marcos Acuña apareció entre los convocados, pero la realidad es que llegó tocado del partido del pasado miércoles ante Sarmiento, por lo que podría salir ante Belgrano. Además, Fausto Vera, Tomás Galván y Sebastián Driussi podrían perder la titularidad.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, River saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Getty).

Publicidad

Así está la Tabla Anual

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

Las posiciones del Torneo Clausura 2026

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio cosecha cuatro victorias, un empate y una derrota en River Plate .

cosecha cuatro victorias, un empate y una derrota en . River Plate enfrentará a Belgrano este domingo a las 20:15 horas.

enfrentará a este domingo a las 20:15 horas. River Plate ocupa el décimo puesto de la Tabla Anual del fútbol argentino.