El presidente de Estudiantes de La Plata dejó en el pasado las declaraciones del mandamás de River en su contra y avisa: "Podemos tener nuestros encontronazos".

Juan Sebastián Verón estuvo presente este sábado en el Estadio UNO en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Estudiantes de La Plata. Luego de las actividades programadas, el mandamás del Pincha atendió a la prensa local y habló por primera vez de la reunión que mantuvo con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.

Puntualmente, Verón fue consultado por las antiguas declaraciones de Stefano Di Carlo en su contra. Sin embargo, la Brujita dejó en claro que no le guardó rencor. “Puedo tener un montón de encontronazos o de cambios de palabras con alguien, no soy una persona que se ofenda fácil“, comenzó explicando Juan Sebastián.

Acto seguido, completó: “Pasé por muchas situaciones en el fútbol, conviví muchísimo… tengo 20 años de vestuario y de estas declaraciones o intercambios, mismo adentro de un vestuario, de piñas, las tuve; y sin embargo traté de construir”.

#EDLP "TENGO 20 AÑOS DE VESTUARIOS, TUVE PIÑAS Y SIEMPRE TRATE DE CONSTRUIR, ESTÁS COSAS SUCEDEN Y HAY QUE ENTENDERLAS, EN EL MOMENTO HABLAMOS, CADA UNO VA A DEFENDER A SU CLUB Y PODEMOS TENER ENCONTRONAZOS".



Juan Sebastián Verón en charla con Di Carlo y los dichos del… https://t.co/PLBF8v7Y6k pic.twitter.com/dcGaMSyAC0 — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) October 17, 2026

Más adelante, puso un ejemplo que vivió anteriormente en carne propia: “Sin ir más lejos, en un documental con el Cholo (Simeone) blanqueamos una situación que se dio y trabajamos siempre juntos. El Cholo vino a Estudiantes, yo podría haber dicho que no venga y vino. Entonces, estas cosas suceden y están, y hay que entenderlas en los momentos”.

Por último, Verón cerró sobre Di Carlo: “Más allá del trabajo que hagamos juntos, cada uno va a defender a su club y podemos tener nuestros encontronazos. Eso no tiene que cambiar el qué de la cuestión y sobre todo tener en cuenta el trabajo que hay que hacer para adelante, para crear un cambio y sobre todo para trabajar en conjunto lo que hagamos internamente”.

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¿Qué había dicho Di Carlo sobre Verón?

En febrero de 2025, Di Carlo expresó: “Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza, de larga data es esto. Y se extiende a todos los hinchas de todos los clubes. Se metieron, hicieron una oferta, actuaron de modo desleal, sin el consentimiento de jugador, sin el consentimiento de nadie. Y la verdad que es algo un poco lamentable, pero es lo que ocurrió”.

Estas palabras se dieron cuando el actual presidente de River ocupaba el puesto de secretario general de la comisión directiva que encabezaba Jorge Brito y en el marco del traspaso de Sebastián Driussi al Millonario, un fichaje que Estudiantes intentó evitar a último momento.

En síntesis

Juan Sebastián Verón habló de su reunión con Stefano Di Carlo en Estadio UNO.

habló de su reunión con Stefano Di Carlo en Estadio UNO. Stefano Di Carlo criticó a Verón en febrero de 2025 y lo acusó de actuar con deslealtad.

criticó a Verón en febrero de 2025 y lo acusó de actuar con deslealtad. Sebastián Driussi originó el conflicto cuando Estudiantes intentó ficharlo antes que River Plate.