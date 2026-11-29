El Millonario dejó atrás a Instituto y ya piensa en las semifinales ante Independiente.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, River Plate derrotó por la mínima a Instituto como visitante en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. Gonzalo Montiel, en la primera mitad, anotó el único tanto del trámite.

Con este resultado, el Millonario quedó a solo dos victorias de salvar el año con un título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027. En semifinales enfrentará como local a Independiente, que viene de dejar en el camino a Vélez desde los 12 pasos.

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio se mostró ilusionado con la oportunidad que tiene su equipo de sumar una estrella y admitió que la victoria pudo haber sido más holgada.

“El resultado es corto. Veníamos de visitante, a una cancha en la que se hacen fuertes. Fuimos superiores en todo sentido con el sistema que venimos a imponer. El sueño que queremos todos se está acercando y no hay que dejarlo escapar”, consideró el DT.

Y siguió: “Hubiese sido lindo ganar por mucho, era lo que marcaba el partido. Es parte del fútbol quedarse con poquito sabor a nada, pero hicimos un gran partido. Los muchachos se impusieron de todos lados. Estamos convencidos”.

El cuadro del Torneo Clausura 2026

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