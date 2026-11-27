El ex defensor del Millonario habló sobre la actualidad del equipo y aseguró que Ponzio debe seguir en el cargo.

River ultima detalles previos de cara al duelo contra Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, en el que buscará una victoria para clasificar a semifinales y seguir con vida en la pelea por volver a ser campeón tras más de dos años y medio de sequía.

En la previa de este partido, Jonatan Maidana, ex jugador del Millonario, habló en una entrevista con el Diario Olé, en donde bancó a Leonardo Ponzio y afirmó su deseo de que este pueda seguir como entrenador de cara a la temporada 2027.

“River viene de menor a mayor. Está pasando un momento que quisiera estar mejor, pero está sacando puntos. Leo ganó muchos partidos, de a poco creo que se va a ir acomodando y agarrando la experiencia necesaria”, inició sobre su análisis respecto al presente de River.

Siguiendo por la misma línea manifestó su deseo de que Ponzio pueda seguir al mando del primer equipo para el año entrante: “Ojalá que pueda seguir en el puesto y seguir demostrando que quiere al club, que va aprendiendo y que va mejorando al plantel y a cada jugador”.

Y cerró, al afirmar cómo lo veía en su rol como jugador: “No sé si lo veíamos como técnico, pero sí siempre aplicado, atento, hablando mucho, ordenando. Ya tenía esa voz de mando, por algo era el capitán del equipo también en muchos momentos. Está demostrando y agarrando experiencia desde otro lado y ojalá junto a su cuerpo técnico y los jugadores sigan por el buen camino y lleguen a lo más alto como ellos quieren”.

Ponzio quiere seguir como DT de River

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de River ante Lanús por 3 a 1 por los octavos de final del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio aseguró que quiere seguir en su cargo para el próximo año, a pesar de los rumores sobre la posible llegada de otros DTs.

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“Quiero ser entrenador de River. Lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese cargo hay que respetarlo. No tengo más de lo que soy. Soy esto, en mi vida, en el día a día. ¿Cómo no voy a querer estar acá?”, afirmó.

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