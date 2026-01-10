River concretó la primera venta del mercado de pases tras acordar términos con un club europeo

Después de que los dirigentes de River concretaran los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, están buscando la manera de incorporar a Maher Carrizo y Jhohan Romaña. Pero también están muy atentos a lo que pasa en cuestión de partidas, ya que hay varios futbolistas que no tendrán lugar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Si bien los directivos están analizando el futuro de Paulo Díaz, que pasó de ser titular indiscutido a un descarte del Muñeco, en las últimas horas se oficializó la primera venta de este mercado de pases. Hasta el momento, todos los jugadores que emigraron de River, lo hicieron por medio de un préstamo. Y ahora, Sebastián Boselli se mudará hacia Europa.

El zaguero uruguayo había regresado al Millonario por un pedido explícito de Gallardo, quien le pidió a Jorge Brito -en ese entonces era el presidente- que ejecutara la cláusula de repesca que se había acordado con Estudiantes de La Plata. En un principio era utilizar al jugador, pero terminó mirando los partidos desde el banco de suplentes o desde uno de los palcos, ya que muchas veces quedó relegado.

La carrera de Boselli, que ganó el Mundial Sub 20, en 2023, con la Celeste, seguirá en Getafe, club al que llegará a cambio de 1.500.000 de dólares por la mitad de su ficha, según pudo confirmar BOLAVIP. Por lo tanto, la institución riverplatense mantendrá un 20%, ya que al momento de comprárselo a Defensor Sporting, desembolsó 3.700.000 de la moneda estadounidense por el 70% del pase.

Sebastián Boselli durante su paso por River. (Getty Images)

El paso de Sebastián Boselli por River

Sebastián Boselli llegó al Millonario en febrero de 2024, y a casi dos años de su desembarco, continuará con su carrera en el fútbol español. Con la camiseta de River afrontó 19 partidos, convirtió un gol y brindó una asistencia.

Publicidad

Publicidad

ver también La llamativa posición de Maher Carrizo mientras River negocia con Vélez su fichaje

ver también Ignacio Malcorra: “No me arrepiento de haberme ido de River”

Durante todo su paso, el charrúa nacido en Montevideo fue amonestado en cuatro ocasiones, y participó de 1.400 minutos de juego.

DATOS CLAVES