La llamativa posición de Maher Carrizo mientras River negocia con Vélez su fichaje

En River hay gran expectativa por ver a Maher Carrizo convertirse en el cuarto refuerzo para Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026, tras los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Las negociaciones con Vélez para la compra del 50 por ciento de la ficha del jugador a cambio de 6 millones de dólares avanzaron de manera favorable y en Núñez se espera poder destrabar su arribo en las próximas horas.

Según pudo saber Bolavip, si el traspaso todavía no se dio con todo acordado entre los clubes es precisamente porque falta una definición de parte del jugador que fue una de las principales figuras de la Selección Argentina que se quedó con el subcampeonato en el último Mundial Sub 20.

Esa falta de respuesta tiene que ver con la posición de Maher Carrizo de esperar que pueda llegar un ofrecimiento desde Europa que hasta el momento no se ha dado, dejando clara su preferencia por dar ese salto de calidad por encima de pasar al Millonario.

Otro detalle curioso es que en plenas negociaciones entre los clubes el delantero participó este sábado de la jornada de partidos amistosos ante Midland que son parte de la preparación del equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto previo al inicio del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, que lo tendrá haciendo su estreno el jueves 22 de enero, visitando a Instituto desde las 22.15.

Tweet placeholder

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El extremo de 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos con la camiseta del Fortín en los que marcó 11 goles y brindó 3 asistencias.

Publicidad

Publicidad

ver también River se mueve fuerte en el mercado de pases y quedó a un paso de incorporar a Maher Carrizo

Mismo problema que con Andino

Aunque la situación prometía resolverse de manera diferente, River estaría teniendo con Maher Carrizo los mismos problemas que le surgieron en las negociaciones por Santino Andino, ya que pese a tener todo acordado con Godoy Cruz tanto el jugador como su agencia de representación decidieron esperar a que llegue un ofrecimiento desde Europa. De hecho, hubo una oferta desde el Panathinaikos de Grecia para cumplir con ese deseo, pero El Tomba lo desestimó e insiste en asociarse con El Millonario.

Data clave