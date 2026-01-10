Una de las grandes sorpresas de este mercado de pases fue la salida de Ignacio Malcorra de Rosario Central. Nacho quedó con el pase en su poder luego de no acordar su continuidad en el Canalla y pocos días después fue contratado por Independiente, que le hizo un contrato por un año, con la posibilidad de extenderlo por otro más. En las últimas horas, el mediocampista recordó su paso por las Inferiores de River, donde vivió en la pensión, estuvo por más de seis años, pero no llegó a debutar en Primera.

Nacho Malcorra no se arrepiente de haberse ido de River

En diálogo con ESPN, Ignacio Malcorra afirmó: “Mi etapa en River fue muy linda, tengo muchos recuerdos. Me tocó entrenar mucho con Primera y aprendí mucho. En ese momento el entrenador era Passarella, no llegué a hablar antes de irme, yo entrenaba mucho con Primera y, como estaba en la Sub 20, necesitaba jugar para mostrarme y tomé la decisión de irme para ver si podía empezar a jugar en Primea y tener más chances de estar en la Sub 20″.

“La verdad es que no me arrepiento de las cosas que hago, pero a veces las cosas de dan de una manera y capaz era el camino por el que había que ir. Así que te diría que hoy en día estoy bien con esa decisión que tomé”, completo Nacho. Cabe recordar que al poco tiempo se sumó a la CAI de Comodoro Rivadavia para jugar en la B Nacional.

Malcorra en Rosario Central. (Foto: Getty).

Malcorra recordó su paso por River

En octubre de 2025, Malcorra dialogó con La Nación y se refirió a su paso por el Millonario: “Pasé mi adolescencia en River, de los 14 a los 20. Viví todo ese tiempo en la pensión, en el anillo del Monumental, y hacía la escuela ahí, en el Instituto… Me quedaron un par de materias para terminar el secundario porque, como también iba a entrenarme con la selección argentina Sub 20, en un momento quedé libre”.

