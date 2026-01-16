River evalúa retirarse del mercado tras haber gastado 8 millones

El mercado de River comenzó más temprano que el de la mayoría, y también podría bajar la persiana anticipadamente por sobre el resto. Con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña como caras nuevas, y pese a tener varios nombres en carpeta, puertas adentro del Millonario comenzó a tomar fuerzas la idea de retirarse del libro de pases a cuatro días del libro de pases.

El calendario indica que el próximo martes 20 de enero será el último día hábil para incorporar jugadores (en caso de venta o cesión al exterior se abre un cupo hasta el 21 de marzo), y según pudo saber Bolavip, es probable que Marcelo Gallardo y compañía terminen desistiendo de sumar un nuevo nombre al plantel.

La razón se presenta sencilla: los deseos del cuerpo técnico no se presentan sencillos de cumplir para los plazos que marca el reloj. El caso más representativo es el de Jhohan Romaña, por quien las negociaciones con San Lorenzo están al borde de colapsar.

Sin embargo, la situación más complicada es la del delantero, posición por las que River insistió desde el año pasado y por la que se cayeron nada menos que cinco alternativas: Gianluca Prestianni, Santino Andino, Tadeo Allende, el Diablito Echeverri y Maher Carrizo, quedando Sebastián Villa como única opción latente. En caso de mantenerse la tendencia, en junio se reactivarán las búsquedas.

De todas formas, otro motivo que impulsa a que en Núñez bajen los brazos por nuevos nombres es el alto costo de inversión que eso conllevaría, cuando la intención de la dirigencia es ajustar el presupuesto. Justamente, tan solo 7 millones de dólares es el total gastado (6 millones por Moreno y medio millón por las cesiones de Vera y Viña, respectivamente) en lo que representó el primer mercado de pases de la dirigencia de Stefano Di Carlo.

La oportunidad de mercado que podría dar marcha atrás

Pese a que la decisión de retirarse de cualquier negociación abierta parece tajante, un as bajo la manga podría dejar la puerta en River: que se abra un cupo por venta o cesión al exterior, hueco que podría destinarse para Paulo Díaz. En ese caso, el cuerpo técnico podría estar atento a cualquier oportunidad de mercado que se presente, con el plus de tener dos meses para negociar.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Villa sigue coqueteando con River: el llamado del Millonario y lo que traba la operación

ver también La probable formación de River vs. Peñarol, con dos dudas por despejar para Gallardo

Así las cosas, el mercado de pases dejó como saldo un plantel compuesto por 33 jugadores, de los cuales 17 son surgidos de las inferiores. Detalle no menor. Además, las salidas de varios referentes (Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Miguel Borja, etc) provocaron que decrezca el promedio de edad del plantel: solo seis nombres tienen más de 30 años. Una radiografía de los nombres con los que Gallardo buscará dejar en el olvido su último año. El primer paso será ante Barracas, el próximo sábado.

Datos clave