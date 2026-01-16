La probable formación de River vs. Peñarol, con dos dudas por despejar para Gallardo

River disputará este sábado en Uruguay su segundo amistoso de pretemporada, midiéndose ante Peñarol en el Campus de Maldonado y en el marco de la Serie Río de La Plata. Tras el triunfo del pasado domingo ante Millonarios, Marcelo Gallardo tiene intenciones de repetir varios nombres en la alineación titular, aunque también dará lugar a algunas variantes y parecen quedarle todavía dos dudas por despejar.

Ante la ausencia por lesión de Franco Armani, el que tendrá la oportunidad de repetir en el arco y seguir ganando rodaje con el primer equipo es Santiago Beltrán, mientras que en defensa mantendrían su lugar Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. La primera variante se daría en el lateral izquierdo, donde Matías Viña, flamante refuerzo, relevará a Facundo González.

En mitad de cancha la novedad principal será el estreno de Aníbal Moreno, que no había sumado minutos ante Millonarios por molestias físicas, mientras Santiago Lencina podría reemplazar a Giuliano Galoppo, que no tuvo una buena producción en el primero de los amistosos.

Otra duda que mantiene Marcelo Gallardo es si repetirá con Maximiliano Salas como compañero de ataque de Sebastián Driussi o si dará lugar al ingreso desde el inicio de Facundo Colidio, recientemente recuperado de un cuadro febril.

River viene de imponerse 1-0 a Millonarios de Colombia.

Así las cosas, River saldría a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Anibal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Publicidad

Publicidad

ver también Cruda autocrítica de Galoppo por haberse cruzado con un hincha de River: “Nunca le recriminaría”

¿A qué hora y dónde ver River vs. Peñarol?

El amistoso de pretemporada entre River y Peñarol, correspondiente a los Clásicos Sudamericanosde la Serie Río de la Plata, se jugará el sábado 17 de enero a las 22:15 en el Campus de Maldonado, Uruguay. El encuentro será transmitido en vivo y en directo a través de la plataforma Disney+ en su plan premium.

Data clave