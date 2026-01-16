Sebastián Villa sigue coqueteando con River: el llamado del Millonario y lo que traba la operación

La novela del verano protagonizada por Sebastián Villa y River sigue escribiendo capítulos. Lejos de estar cerrada, la historia se mantiene viva por la propia inercia del mercado: el colombiano sigue perteneciendo a Independiente Rivadavia y el Millonario continúa sin conseguir el extremo que exige Marcelo Gallardo. La mera combinación de factores arroja un solo resultado en la ecuación: su nombre todavía no se descarta en los pasillos del Monumental.

Para entender por qué River vuelve a mirar al ex Boca, es necesario revisar la frustrada ingeniería del club en este libro de pases. En Núñez se cayeron sucesivamente las llegadas de Gianluca Prestianni, Santino Andino, Tadeo Allende, el Diablito Echeverri y Maher Carrizo. Ante este escenario de opciones agotadas, la variante que sigue anotada -y latente- es la de Villa, una alternativa que podría recobrar fuerza.

Así, la urgencia reactivó un escenario que supo darse por muerto. El jugador siempre fue del gusto futbolístico de River y de Gallardo, pero el primer freno de mano fue estrictamente financiero. Semanas atrás, ante el llamado desde Núñez para abrir negociaciones, la respuesta de Independiente Rivadavia fue tasar al jugador en 12 millones de dólares, congelando cualquier pretensión inicial.

Villa aparece nuevamente en el radar de River.

El giro que podría tomar el futuro de Villa

Sin embargo, la puerta se mantiene entreabierta. La falta de ofertas concretas por ese monto y el compromiso asumido por el presidente Daniel Vila de negociar a Villa podrían cambiar radicalmente el escenario en estas horas finales.

A días de que cierre formalmente el mercado de pases en Argentina (20 de enero, con extensión hasta marzo solo en caso de venta al exterior), en Mendoza estarían dispuestos a sincerar los números. Ante la urgencia de cerrar una operación que le deje dinero en caja, la Lepra podría bajar sus pretensiones hasta la zona de los 6 millones de dólares. De ser así, la traba económica podría allanarse en caso de que en River decidan levantar el teléfono una vez más.

Villa, ansioso y con postura definida

El tiempo juega su propio partido y será la variable clave en la resolución de esta historia. Mientras los dirigentes mendocinos analizan los pasos a seguir, Villa se encuentra expectante. Lo cierto es que ya fue rechazada una oferta del Santos de Brasil y, si bien en las últimas horas fue vinculado con los petrodólares de Arabia Saudita, el delantero juega sus propias cartas y no oculta su deseo de mudarse al Monumental.

Actualmente, el colombiano permanece en su país, entrenándose por su cuenta, a la espera de un llamado que destrabe su salida. Su presión pública al exponer las ansias por volver a la élite del fútbol argentino -“Si Gallardo me llama, viajo”- todavía retumba con fuerza. Restan escribirse las líneas finales para saber si esa aspiración personal termina alineándose con la billetera de River y la necesidad del Muñeco.

