River aseguró su boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Colo Colo, gracias al triunfo 2-1 sobre Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental, que le permitió ganar la serie con marcador global de 3-1 producto de la victoria por la mínima que también había conseguido en condición de visitante.

Marcelo Gallardo se mostró muy conforme con la rápida evolución que ha mostrado el equipo desde su arribo, además de satisfecho con los refuerzos que llegaron para potenciar el plantel. En esa materia, descartó que vaya a haber mayores novedades hasta el cierre del mercado de pases en Argentina.

El análisis de Gallardo tras la clasificación a cuartos

Para definir la tarea que asumió en River en pleno desarrollo de la temporada, Marcelo Gallardo dijo estar trabajando en la urgencia y en ese sentido valoró la producción que llevó al equipo a meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores de América.

“Fue una serie muy pareja, en el primer partido se hizo un buen trabajo para el momento en que estábamos y hoy pudimos confirmar con un mejor pasaje de juego en varios momentos; en un mejor partido, porque fue mejor que el de hace una semana; Talleres también jugó muy bien. Tuvimos nuestras posibilidades y las supimos aprovechar; en el segundo tiempo, después del gol de Simón, pudimos hacer un tercer gol y Talleres dio la talla. A partir de ahora, a seguir trabajando y construyéndonos como equipo, con jugadores que llegaron esta semana, y a definir el plantel. Son cosas que llevan tiempo y trabajo”, señaló.

Marcelo Gallardo valoró la evolución que ha tenido River desde su arribo.

Y agregó: “Hay cosas para advertir en el día a día y buscar una impronta que me identifique. A eso vamos. Por eso es tan importante haber pasado la fase de hoy, porque se trabajaba en la urgencia y eso nunca es fácil. También había cierto morbo de qué iba a pasar si quedábamos afuera, qué íbamos a decir y hacia dónde íbamos a ir. No quiero ser hipócrita, sé que eso estaba en el aire. Voy a poner el foco en seguir construyendo”.

James Rodríguez no jugará en River

Aunque mucho se habló de la posibilidad de que James Rodríguez desembarque en River sobre el cierre del mercado de pases en Argentina, Marcelo Gallardo fue tajante para negarlo en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2-1 ante Talleres en el Monumental.

Pero el DT no solo descartó la llegada del colombiano, sino que avisó que es muy probable que ya no lleguen nuevos refuerzos al club, por lo que se cerraría planilla con la incorporación de Marcos Acuña, quien regresó al fútbol argentino procedente de Sevilla.

¿Qué dijo Gallardo sobre el mercado de pases de River?

El técnico del Millonario se mostró muy satisfecho con las incorporaciones que concretó River desde su arribo: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. A la vez, señaló que se buscaron futbolistas en puestos específicos y dio a entender que todas esas necesidades ya están cubiertas.

“No hay una búsqueda de algo específico, voy a bajar un poco la espuma de todo lo que se ha dicho en las últimas 24 horas. Entiendo que hemos podido puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía, pero se han dicho cosas que no son así. Lo que queremos es conformar el mejor plantel posible para competir“, dijo.

Y agregó: “Están enloquecidos con el mercado. Si ustedes se dan cuenta o analizan, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar, las que pudimos desarrollar, las que hemos podido detectar con una posibilidad concreta. Lo demás, entiendo que se genere una espuma. Y no es así. Hemos sido muy puntuales. Si vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer. Y va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado, no voy a decir nada de lo que me pueda contradecir. Hoy estamos hasta acá, pero esto se está moviendo”.

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final de la Copa Libertadores?

CONMEBOL confirmó la disposición del calendario para sus principales competencias en el 2024, incluyendo la Copa Libertadores: el inicio de las cuatro series de cuartos de final está estipulado para la semana del 18 de septiembre para los partidos de ida, mientras que la vuelta de cada llave se jugará en la semana del 25 del mismo mes.