River hoy: el cruce entre Coudet y Borré, la sanción que puede caer y la palabra de Otamendi

Todas las novedades del Millonario de este jueves 20 de agosto, el día posterior al empate ante Santa Fe por la Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 20 de agosto de 2026, a días de enfrentar a Vélez por la sexta fecha del Torneo Clausura. Eduardo Coudet explicó cómo fue su cruce con Rafael Santos Borré en el empate 0 a 0 ante Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la sanción que le puede caer al Millonario, habló Nicolás Otamendi y los hinchas quedaron encantados con el partido de Ángel Correa en Colombia.

Coudet habló de su cruce con Borré

El pasado miércoles, River enfrentó a Santa Fe en el Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en un partido que terminó 0 a 0 y el Chacho fue protagonista de un insólito momento cuando se cruzó con Rafael Santos Borré.

Corrían los primeros minutos de partido y Coudet estaba eufórico, gritaba, gesticulaba y uno de sus focos fue Rafael Borré, quien le pidió calma y le hizo algún gesto. Ante esa situación, el Chacho -a viva voz- le gritó: “Cerrá el culo”, en clara señal de desaprobación de su actitud de hacerle retrucado.

El entrenador del Millonario habló en conferencia de prensa y fue consultado por su entredicho con Borré. Chacho dijo al respecto: “Todos imaginamos otro partido. Con los jugadores a veces te cruzás, no le doy importancia no pasa nada. Los conozco a todos, tenemos un nivel desde la parte humana importante, muy bueno”.

Chacho Coudet: "Cerrá el culo!"



Es tendencia por su furiosa reacción contra Rafa Santos Borré durante el empate de River frente a Independiente Santa Fe en Colombia. El tenso momento no pasó desapercibido y las imágenes de su enorme enojo se viralizaron rápidamente en las redes… pic.twitter.com/V8n56OdVF0 — Tendencias en X (@TendenciasenX1) August 20, 2026

La sanción que le puede caer a River

En El Campín, por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en condición de visitante River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Bogotá y de esta manera consiguió un resultado positivo de cara a la revancha que se disputará en el Más Monumental.

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Tanto en el primer como en el segundo tiempo se llevó a cabo la pausa de hidratación y allí ocurrió una situación particular con el entrenador Eduardo Coudet por la que el club podría ser sancionado económicamente por parte de la Conmebol.

Es que, el DT del Millonario decidió correr el micrófono de ambiente que se encontraba en el banco de suplentes y esto no está permitido por parte del ente organizador del certamen continental, por lo que en los próximos días podría caer la sanción monetaria a la institución.

Por situaciones como estas, el reglamento de la Conmebol contempla multas que van de los 3000 a los 10000 dólares, por lo que este dinero se le descontaría al club por los ingresos que recibe por los premios económicos que otorga el torneo por cada instancia superada.

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¿HABRÁ MULTA PARA EL MILLONARIO? El Chacho decidió sacar el micrófono en la pausa de hidratación mientras le daba indicaciones a sus jugadores. Luego del técnico, Otamendi, el capitán, le habló al equipo.



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La palabra de Nicolás Otamendi

Luego del encuentro, Nicolás Otamendi, el capitán del Millonario, habló con la transmisión oficial del evento, en donde valoró el empate que consiguió su equipo teniendo en cuenta la dificultad de jugar a más de 2600 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Obviamente es un resultado positivo porque jugamos fuera de casa y lo importante era mantener el arco en 0”, inició el defensor central que completó los 90 minutos y tuvo una buena performance al tener que marcar al experimentado delantero rival, Hugo Rodallega.

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Siguiendo por la misma línea, afirmó que definir de local en el Estadio Más Monumental será importante para poder quedarse con la serie y avanzar a cuartos de final: “Sabemos que definimos en casa y tenemos que llegar de la mejor manera. Nos prepararemos para llegar bien”.

Nicolás Otamendi, capitán de River. (Foto: Getty).

Los hinchas elogiaron el partido de Correa

El Millonario no tuvo muchos puntos altos, pero el más destacado de todos fue Ángel Correa, que se paró con libertades tácticas en la mitad de la cancha y fue el jugador que más peligro generó. Angelito fue elogiado en las redes sociales por los hinchas de River.

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DATOS CLAVE

Eduardo Coudet explicó su cruce con Rafael Santos Borré en el empate de River.

explicó su cruce con Rafael Santos Borré en el empate de River. River Plate enfrenta posibles sanciones tras el empate sin goles ante Independiente Santa Fe.

enfrenta posibles sanciones tras el empate sin goles ante Independiente Santa Fe. Ángel Correa fue elogiado por los hinchas tras su actuación con River en Colombia.