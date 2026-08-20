Con la serie de River pendiente, así quedaron los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Con solo dos cupos disponibles para la próxima instancia, se completaron la mayoría de las llaves de las citas internacionales.

Terminó una nueva semana de competencias internacionales de CONMEBOL y los cuadros de cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana están prácticamente completos. Solo restan dos cupos por definirse, que se disputarán la próxima semana.

Es que, por el terremoto en Colombia, las series con equipos de ese territorio se atrasaron en una semana. De esa manera, habrá que esperar para conocer a los ganadores de esas llaves. River Plate e Independiente Santa Fe definirán en Buenos Aires, mientras que Independiente del Valle y Deportes Tolima lo harán en Ecuador.

A la espera de esos duelos, ya hay 3 equipos argentinos que aseguraron su presencia en los cuartos de final de estas competencias: Boca en la Copa Sudamericana y Estudiantes y Platense, en la Copa Libertadores. Habrá que ver si el Millonario puede sumarse al Xeneize en el certamen de segundo orden.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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Cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. Los duelos de ida se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17.

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