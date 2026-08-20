Estamos muy cerca de una semifinal entre Boca y River: chance de revancha para uno y de agigantar la paternidad para el otro

River se llevó un empate con sabor a triunfo de Colombia, padeciendo ante Santa Fe. Ahora, quedó a un paso de los cuartos de final.

Negocio para River en Colombia. Empató contra Independiente Santa Fe, presentándose con un equipo diezmado y sin jugar bien. Sí, desde el juego, retrocedió varios casilleros.

El equipo del Chacho Coudet fue superado en muchos momentos por el conjunto local. Es más, si debía haber un ganador, ese era Santa Fe, que tuvo las situaciones más claras, con Nahuel Bustos perdonándole la vida a River.

De esta manera, el Millonario se lleva un 0-0 prácticamente de oro que le permite definir la historia en el Estadio Monumental de Núñez y con el apoyo de todo su público.

Ahora, lo más importante es que estamos cada vez más cerca de una semifinal de Copa Sudamericana como en el 2014, entre River y Boca, la cual se definiría en el Monumental. Sí, como aquella noche de Barovero y Pisculichi.

🗣️ "NEGOCIÓN DE RIVER EN COLOMBIA".



Toti Pasman. pic.twitter.com/rdVbZQlGik — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 20, 2026

¿Qué falta para que se dé? Que Boca le gane a un Sao Paulo que tiene historia, que tiene algunos nombres propios, pero que no es brillante. Y también que River le meta un gol a Independiente Santa Fe y que luego pase a Olimpia o Vasco da Gama.

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Lo que puede venir en este 2026 en la Copa Sudamericana es la gran revancha para el Vasco Arruabarrena. 12 años después, otra vez tener una semifinal de torneo internacional, cosa que no se da desde 2019.

Sí, el DT de Boca puede tener su oportunidad de tomarse revancha. Y, claro, River puede tener la chance de agrandar y agigantar la pateridad sobre Boca en torneos internacionales.