Los hinchas de River quedaron fascinados con un jugador tras el empate ante Santa Fe: “Distinto”

El Millonario igualó 0 a 0 ante el León en el Campín de Bogotá, la revancha será el próximo miércoles en Núñez.

River visitó a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet igualaron 0 a 0 y la serie quedó abierta. Fue un duelo parejo, pero con el elenco colombiano como llevando las riendas del partido.

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El Millonario no tuvo muchos puntos altos, pero el más destacado de todos fue Ángel Correa, que se paró con libertades tácticas en la mitad de la cancha y fue el jugador que más peligro generó. Angelito fue elogiado en las redes sociales por los hinchas de River.

¿Qué dijo Correa tras la el empate de River?

Una vez terminado el partido, Correa dialogó con ESPN y dijo: “La verdad que sacamos un buen punto, sabíamos que iba a ser complicado por la altura que hay acá, que en la atura la pelota corre diferente, por momentos íbamos a tener que sufrir y es parte del juego y somos conscientes que tenemos la vuelta en casa con nuestra gente y que ahí vamos a hacer un gran partido y vamos a pasar“.

“La altura se siente bastante, ellos están acostumbrados al ritmo de la pelota que va un poco más rápido, pero como te digo, es un punto muy importante para nosotros. Es importante que no nos hayan convertido. Hubiese estado bueno estar más finos arriba, lo intentamos, pero en casa va a ser un partido diferente“, completó Correa.

⚪🔴⚪ "EN LA VUELTA, CON NUESTRA GENTE, VAMOS A PASAR"



Ángel Correa dejó en claro que sintieron el cansancio en la altura de Bogotá y se tiene fe para que River pueda ganar el partido de vuelta ante Santa Fe.



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