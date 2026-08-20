La sanción que puede recibir River tras el empate con Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

El Millonario sería sancionado económicamente por lo ocurrido en las pausas de hidratación.

En El Campín, por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en condición de visitante River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Bogotá y de esta manera consiguió un resultado positivo de cara a la revancha que se disputará en el Más Monumental.

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Tanto en el primer como en el segundo tiempo se llevó a cabo la pausa de hidratación y allí ocurrió una situación particular con el entrenador Eduardo Coudet por la que el club podría ser sancionado económicamente por parte de la Conmebol.

Es que, el DT del Millonario decidió correr el micrófono de ambiente que se encontraba en el banco de suplentes y esto no está permitido por parte del ente organizador del certamen continental, por lo que en los próximos días podría caer la sanción monetaria a la institución.

Por situaciones como estas, el reglamento de la Conmebol contempla multas que van de los 3000 a los 10000 dólares, por lo que este dinero se le descontaría al club por los ingresos que recibe por los premios económicos que otorga el torneo por cada instancia superada.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el Millonario puede ser sancionado por parte del ente regulador del fútbol sudamericano, debido a que en la fase de grupos Facundo Colidio había empujado una de las cámaras de la transmisión en una pausa del encuentro ante Bragantino en Brasil.

¿HABRÁ MULTA PARA EL MILLONARIO? El Chacho decidió sacar el micrófono en la pausa de hidratación mientras le daba indicaciones a sus jugadores. Luego del técnico, Otamendi, el capitán, le habló al equipo.



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Cuándo juega River contra Independiente Santa Fe la revancha de la Copa Sudamericana

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 21.30 horas en el Estadio Más Monumental. El ganador avanzará de ronda y disputará los cuartos de final del certamen.

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