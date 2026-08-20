Se frenó la salida de Juan Barinaga de Boca a Racing: el club brasileño que impide los avances en las negociaciones

Gastón Martirena se quedará, de momento, en Racing y esto pausó las negociaciones con el lateral de Boca.

A tres días del cruce entre Racing y Boca, ambos clubes entablaron negociaciones entre sí para concretar el traspaso de Juan Barinaga. Las charlas estaban encaminadas, a tal punto que hubo acuerdo total y solo faltaba que la Academia le diera salida a Gastón Martirena, quien tenía negociaciones avanzadas con el Santos.

Sin embargo, el Peixe finalmente presentó complicaciones para fichar al lateral uruguayo, por lo que Martirena finalmente se quedará en Racing hasta que se encuentre una solución al inconveniente legal que el conjunto brasileño tiene actualmente.

Es que Santos posee una inhibición de parte de FIFA por la falta de pago al Mónaco por el pase de Jean Lucas. Para fichar futbolistas, primero debe levantar dicha cuestión, y ante la demora, el pase de Martirena se puso en stand-by, al igual que el de Barinaga de Boca a Racing.

Juan Barinaga, defensor de Boca.

Sin futbolista a reemplazar, el lateral derecho que fue marginado por el Vasco Arruabarrena no se irá a la Academia y seguirá, de momento, en el Xeneize. Cabe destacar que Barinaga ya estuvo en negociaciones con Peñarol y con Independiente Rivadavia, sin éxito en ambas posibles salidas.

Las condiciones que tenían acordadas Boca y Racing

Ambos clubes habían acordado, de palabra, el traspaso de Barinaga mediante un préstamo por un año con opción de compra. Sin embargo, todo estaba sujeto a la posible salida de Martirena a Santos. Hasta que esa situación no se resuelva, la cesión de Barinaga no avanzará y seguirá colgado en Boca.

Publicidad

Los números de Juan Barinaga en Boca

Desde su arribo a mediados de 2024, Juan Barinaga disputó un total de 42 partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors. En ese lapso de tiempo, el lateral derecho no convirtió goles, aunque sí aportó 3 asistencias y además recibió 7 tarjetas amarillas. A su vez, no ganó títulos durante su estadía en el club de la Ribera.

En síntesis