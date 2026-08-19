Independiente Santa Fe vs. River EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En Bogotá, el conjunto colombiano y el Millonario se enfrentan por el duelo de ida de los octavos de final.

Este miércoles por la noche, Independiente Santa Fe recibe a River por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, comienza a las 21:30 de Argentina y cuenta con el arbitraje de Jesús Valenzuela. El encuentro tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

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Las posibles formaciones de Santa Fe y River

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios,Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro principal : Jesús Valenzuela (Venezuela)

: Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1 : Jorge Urrego (Venezuela)

: Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2 : Tulio Moreno (Venezuela)

: Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro : Yender Herrera (Venezuela)

: Yender Herrera (Venezuela) VAR : Carlos Orbe (Ecuador)

: Carlos Orbe (Ecuador) AVAR: Byron Romero (Ecuador)

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026