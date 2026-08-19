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Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En Bogotá, el conjunto colombiano y el Millonario se enfrentan por el duelo de ida de los octavos de final.

Independiente Santa Fe - River, por la Copa Sudamericana 2026.
© GettyIndependiente Santa Fe - River, por la Copa Sudamericana 2026.

Este miércoles por la noche, Independiente Santa Fe recibe a River por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, comienza a las 21:30 de Argentina y cuenta con el arbitraje de Jesús Valenzuela. El encuentro tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

La Copa Sudamericana se ve a través de Disney+

Las posibles formaciones de Santa Fe y River

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios,Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

+ Seguinos en

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
  • Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
  • Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
  • AVAR: Byron Romero (Ecuador)

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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