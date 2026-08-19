Así están los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Solo restan detalles para que ambas competiciones internacionales definan a los 8 mejores de cada certamen.

Esta semana se están llevando a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, repasamos cómo están los cuadros de los cuartos de final que ya se definieron este martes 18 y miércoles 19, mientras que todavía faltan definir los encuentros del jueves 20.

A su vez, cabe destacar las excepciones de las series entre Independiente Santa Fe – River y también de Deportes Tolima – Independiente del Valle. Dichas llaves terminarán el miércoles 26, ya que se debieron atrasar ambos encuentros durante una semana a raíz del fuerte terremoto que sufrió Colombia el lunes pasado, que causó fuertes daños en distintas ciudades del país.

Los cruces de la Copa Libertadores

Estudiantes – Rosario Central(0)/(0)Corinthians

Flamengo – Independiente del Valle (1)/(0)Deportes Tolima

Liga de Quito(1)/(1)Mirassol – Palmeiras

Platense – Fluminense

Estudiantes eliminó a Universidad Católica de la Copa Libertadores. (Getty Images)

Los cruces de la Copa Sudamericana

Boca – Sao Paulo

River(0)/(0)Santa Fe – Olimpia(0)/(0)Vasco da Gama

Atlético Mineiro – Santos(2)/(1)Macará

Montevideo City Torque – Cienciano(6)/(1)Botafogo

Boca eliminó a Recoleta en la Copa Sudamericana. (Getty Images)

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026