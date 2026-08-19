Así están los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Esta semana se están llevando a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, repasamos cómo están los cuadros de los cuartos de final que ya se definieron este martes 18 y miércoles 19, mientras que todavía faltan definir los encuentros del jueves 20.
A su vez, cabe destacar las excepciones de las series entre Independiente Santa Fe – River y también de Deportes Tolima – Independiente del Valle. Dichas llaves terminarán el miércoles 26, ya que se debieron atrasar ambos encuentros durante una semana a raíz del fuerte terremoto que sufrió Colombia el lunes pasado, que causó fuertes daños en distintas ciudades del país.
Los cruces de la Copa Libertadores
Estudiantes – Rosario Central(0)/(0)Corinthians
Flamengo – Independiente del Valle (1)/(0)Deportes Tolima
Liga de Quito(1)/(1)Mirassol – Palmeiras
Platense – Fluminense
Estudiantes eliminó a Universidad Católica de la Copa Libertadores. (Getty Images)
Los cruces de la Copa Sudamericana
Boca – Sao Paulo
River(0)/(0)Santa Fe – Olimpia(0)/(0)Vasco da Gama
Atlético Mineiro – Santos(2)/(1)Macará
Montevideo City Torque – Cienciano(6)/(1)Botafogo
Boca eliminó a Recoleta en la Copa Sudamericana. (Getty Images)