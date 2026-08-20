Montiel y dos más: Coudet reveló qué jugadores de River vuelven contra Santa Fe

El Millonario recibirá al León el próximo miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River inició su camino en los octavos de final de la Copa Sudamericana el pasado miércoles ante Independiente Santa Fe. El duelo, disputado en el Campín de Bogotá, terminó 0 a 0. Los de Eduardo Coudet sufrieron, especialmente en el segundo tiempo, y se vuelven a Buenos Aires con la serie abierta.

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De cara al duelo de ida, Coudet no pudo contar con varios de sus jugadores, alguno de ellos por lesión y otros porque no entraron en los cambios en la lista de buena fe, ya que Conmebol solamente permite hacer cinco antes de iniciar los octavos de final y el Millonario incorporó nueve caras nuevas en este mercado de pases.

Coudet confirmó que habrá tres regresos de peso

Chacho debió improvisar en el once inicial ante Santa Fe, especialmente con los laterales ya que Acuña y Montiel fueron baja por lesión, mientras que Ortega y González no entraron en la lista de buena fe. Ante esta situación, el entrenador habló en conferencia de prensa y confirmó que habrá tres vueltas importantes pensando en la revancha del próximo miércoles.

Al ser consultado por el caso de Tobías Ramírez, Coudet dijo: “Tobías Ramírez está en Reserva porque lleva mucho tiempo parado. Necesita ritmo. Para la vuelta creo que Montiel, Acuña y Driussi estarán“. De esta manera, el Millonario se asegura contar con los dos laterales titulares y con el delantero de mejor rendimiento de los últimos tiempos.

Sebastián Driussi había sufrido un desgarro antes del inicio del Clausura. (Foto: Getty).

¿Cuándo juegan River y Santa Fe la revancha?

El Millonario y el León se verán las caras el próximo miércoles 26 de agosto a las 21.30 horas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el Estadio Monumental de Núñez que muy probablemente tenga 85 mil espectadores. Cabe recordar que el vencedor de esta llave se verá las caras con el ganador del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia.

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