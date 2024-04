Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 12 de abril de 2024. Qué dijo el VAR sobre las manos de Díaz y Villagra en el área, los elogios de Recoba al Monumental, el Mundial de Clubes 2025 está cada vez más cerca. Por otro lado, el foco ahora está puesto en el duelo ante Instituto del próximo lunes que será clave para los de Demichelis pensando en clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga.

Triunfo clave ante Nacional: las polémicas del VAR

El Millonario se impuso 2 a 0 a Nacional de Montevideo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Hubo dos jugadas polémicas, en una de ellas intervino correctamente el VAR y en la otra no pudo hacerlo. La primera fue en la previa del tanto de Echeverri en la que el juez de línea cobra un offside inexistente de Nacional. Como la jugada se para y con un tiro libre indirecto inicia una nueva -en esa fue la que llegó el gol del Diablito- el VAR no puede intervenir ya que un offside -por más que esté mal cobrado- que no termina en gol no es jugada de análisis.

La otra gran polémica de la noche se dio al minuto 26 de la segunda mitad cuando River lo ganaba 1 a 0. Nacional llegó al área del Millonario y tras un rebote alto, la pelota da en la mano de Paulo Díaz e inmediatamente rebota en la de Villagra. El árbitro -Cristian Godoy- ve claramente la acción y la comunica al VAR. Luego de revisarla, coincidieron con el árbitro principal y decidieron que no hubo penal favorable al Bolso.

River, a un paso del Mundial de Clubes 2025

El triunfo ante Nacional dejó a River muy bien posicionado de cara a clasificar al Mundial de Clubes 2025. Conmebol tiene seis cupos para el mismo -los campeones de las Libertadores 2021, 2022, 2023 y 2024 y dos por ranking- aunque con el detalle que no pueden ser más de dos equipos del mismo país, salvo que sean campeones de Libertadores, como es el caso actual que ya son 3 los brasileños que alzaron la copa más importante del continente.

River lidera el ranking y la victoria ante Nacional hizo que pase a Boca, que al no jugar la edición 2024 no podrá sumar más puntos. Matemáticamente lo pueden pasar Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, Estudiantes, Libertad y The Strongets. Pero para que eso pase, el Millonario prácticamente no debería sumar más puntos y los restantes equipos hacer un certamen casi perfecto.

Los elogios de Recoba al Monumental

“No hay una cancha como el Monumental en el fútbol uruguayo. Tendríamos que copiar un poquito. Quedé sorprendido con el campo, es espectacular. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho. A nosotros nos pasa por arriba. Va más rápido de lo normal”, afirmó el entrenador de Nacional en conferencia de prensa.

Se viene Instituto

Tras la victoria ante Nacional por la Copa Libertadores, River ya pone el foco en la Copa de la Liga. El próximo lunes, desde las 20 horas, visitará a Instituto en Alta Córdoba por la fecha 14 de la Zona A. De empatar o ganar se clasificará a los cuartos de final del certamen local. Cabe recordar que, en caso de perder, dependerá de los resultados de Vélez, Talleres e Independiente, estos dos últimos se enfrentan entre sí.