River hoy: los 6 que irán a la despedida de Messi y el gesto de Tapia con Santiago Beltrán

Todas las novedades del Millonario de este lunes 5 de octubre, a días de recibir a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 5 de octubre de 2026, a días de enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental en el marco de la duodécima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Cómo están los lesionados, el equipo que pondría Ponzio ante el conjunto cordobés, los 6 jugadores del actual plantel que dirán presente en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y el gesto del Chiqui Tapia con Santiago Beltrán.

¿Cómo están los lesionados de cara al choque contra Estudiantes de Río Cuarto?

Actualmente, hay tres jugadores de River que aspiran a regresar a las canchas lo antes posible: Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Thiago Almada. Lo más probable es que, de cara al cruce contra Estudiantes de Río Cuarto, Andrada y Moreno jueguen desde el arranque ya que dejaron atrás sus lesiones, mientras que Almada deba esperar un poco más.

Aníbal Moreno, futbolista de River Plate.

La formación que pondría Ponzio ante Estudiantes de Río Cuarto

El próximo sábado 10 de octubre, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Los 6 que dirán presente en la despedida de Messi

El próximo martes 6 de octubre, a partir de las 20 horas, la Selección Argentina enfrentará a Benín en el Estadio Monumental en lo que será el último partido oficial de Lionel Andrés Messi con la casaca de la Albiceleste. Para esta oportunidad tan especial, la AFA invitó a todos los campeones del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

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Por tal motivo, serán seis los futbolistas del actual plantel del Millonario que dirán presente en el homenaje a la Pula: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa. A esos cinco campeones del mundo se sumará Santiago Beltrán, que forma parte de los convocados de esta fecha FIFA.

Thiago Almada fue desafectado de esta convocatoria por una lesión.

El gesto de Tapia con Santi Beltrán

Santiago Beltrán cumplió 22 años el pasado domingo y Claudio Tapia lo saludó a través de su cuenta de Instagram en la que compartió una historia junto al arquero de River que está convocado a la Selección Argentina. Además de la foto en la que el portero del Millonario sopla la vela, el mandamás de la AFA escribió: “¡Muy feliz cumpleaños! Que se cumplan todos tus deseos”.

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