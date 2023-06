A falta de un día para el partido contra Defensa y Justicia, Martín Demichelis dio la lista de convocados para completar los 64 minutos faltantes. Además, Alario visitó al plantel y desde Alemania vienen por Lucas Beltrán. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Sin Enzo Pérez, los convocados ante Defensa y Justicia

En medio del parate de la Liga Profesional por la fecha FIFA, River no descansa y se prepara para enfrentarse a Defensa y Justicia, completando los 64 minutos que quedaron pendientes tras la suspensión del encuentro luego del fallecimiento de Pablo Serrano.

Para este importante partido, ya que en caso de ganarlo le sacará 7 puntos a Talleres, su escolta, Martín Demichelis pondrá lo mejor posible en cancha, aunque tendrá dos bajas sensibles, ya que Robert Rojas y Salomón Rondón viajaron para jugar con sus selecciones.

Friburgo viene por Beltrán

Luego de haber concretado las ventas al fútbol europeo de élite de Julián Álvarez y Enzo Fernández, en las últimas horas trascendió lo que puede ser la nueva millonaria salida de River rumbo al viejo continente siendo esta la de Lucas Beltrán.

Con solo 22 años, el cordobés logró sobreponerse a los delanteros de jerarquía que Martín Demichelis tiene a disposición y le ganó la titularidad a Miguel Borja y Salomón Rondón, llevando 12 goles en 24 partidos jugados esta corriente temporada y se convirtió en el reemplazo perfecto de Julián Álvarez en River.

Alario visitó al plantel y confesó sus ganas de volver

A la vez que termina el primer semestre de la temporada, en el que busca consagrarse campeón de la Liga Profesional y clasificar a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, tanto Martín Demichelis como la dirigencia de River, ya están pensando en el mercado de pases.

Con el objetivo de darle un salto de jerarquía al plantel para seguir compitiendo en todos los frentes, el Millonario está próximo a cerrar el regreso de Ramiro Funes Mori, así como también la llegada de Sebastián Boselli, defensor campeón del mundo Sub 20 con Uruguay.

Agustín Fontana habló sobre su situación

Estar en un club como River no es sencillo y mucho menos cuando no te toca jugar. El caso de Agustín Fontana es muy particular, porque ya sabe que no será tenido en cuenta y que sus días en la institución están contados. Aún así, se entrena con el primer equipo bajo las órdenes de Martín Demichelis.

“El DT me dijo que no iba a ser tenido en cuenta y que me buscara un club para sumar minutos. Cuando me sumó, me remarcó que no estaba en consideración porque el resto ya había hecho la pretemporada y arrancado el campeonato, pero me pidió que me entrenara y que me pusiera bien para irme a otro club, que en el fútbol nunca se sabe. Fue directo y lo valoro. Todos los días se aprende tanto de él como de mis compañeros”, declaró el delantero en Diario Olé.

River recibirá dinero por la venta de Gio Simeone

Nunca está de más recibir dinero y mucho más si viene del exterior. Napoli decidió comprar la totalidad del pase de Giovanni Simeone y la noticia es más que festejada en Núñez. El mecanismo de solidaridad le deja una linda cifra en euros a River para su caja.

Si bien fue más suplente que titular, el rendimiento del argentino fue más que bueno en el campeón de la Serie A. Es por eso que las autoridades del club italiano debían acelerar para poder quedarse con la ficha del jugador, cuyo préstamo se terminaba el 30 de junio.