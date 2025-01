Martínez Quarta: la importancia de Gallardo para su vuelta a River y el vínculo especial con Gonzalo Montiel

River jugó fuerte en este mercado de pases y concretó algunos retornos importantes. Enzo Pérez fue el primero en hacerlo, uno días más tarde se produjo el de Lucas Martínez Quarta y en las últimas horas se cerraron los de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. En esta oportunidad, quien contó en detalle cómo se produjo su vuelta fue el Chino Martínez Quarta, quien reveló qué lo llamó Gallardo, además habló de su amistad con Montiel y la ilusión de Bauti -su hijo- por volver a ver a su papá con la banda roja.

“Lo seguí mucho como hincha, veía los partidos… Es el sentido de pertenencia que genera el hecho de estar en un club como River, en una familia como River. Desde el club en este tiempo me han alcanzado camisetas, te tienen en cuenta siempre, hay una identificación. Cuando te hacen sentir cerca y te hacen sentir parte, cuando a uno lo llaman tiene un agradecimiento para volver y resignar tantas cosas”, comenzó contando Lucas Martínez sobre sus años fuera de River, lo hizo en diálogo con Olé.

Al ser consultado por el tiempo compartido en Fiorentina con Germán Pezzella, Martínez Quarta dijo: “Hemos jugado partidos juntos en Italia por un año. Era otro sistema táctico, pero compartir con él es muy lindo porque es un campeón del mundo. Igual, estamos acá para competir, porque hay centrales de jerarquía como Paulo, González Pirez, el Melli, Fede Gattoni… Yo vengo a sumar: lo importante es poner a River por delante de todo”.

Pezzella y Martínez Quarta. (Foto: Prensa River).

Su amistad incondicional con Montiel

“Este mes hablé más con Cachete que con mi mujer, todos los días, y ahora no me responde. Lo voy a volver loco. Estoy muy contento de volver a compartir con él, como pasó antes en River y en la Selección: para mí es como un hermano. Y ni hablar de lo que es como jugador, la mentalidad que tiene, nos va a servir un montón”, dijo Martínez Quarta.

También afirmó: “No es que dijimos ´volvamos juntos´, pero con Marcelo en el club había mucha más facilidad, porque tanto él como yo somos muy agradecidos al cuerpo técnico: nos ha hecho cumplir el sueño de jugar en River, en Europa, en la Selección. Y en parte por ese agradecimiento hoy estamos acá con Cachete”.

Martínez Quarta y Gallardo

“Estaba con mi mujer: lo hablamos y la verdad que ni lo dudamos. El llamado cambió todo. Hasta ahí no teníamos pensado volvernos de Europa porque estábamos muy bien, la familia muy cómoda, mis hijos… Había renovado hacía seis meses en Fiorentina y no me había imaginado cambiar en tan poco tiempo de firmar un contrato a largo plazo a irme. Pero fueron una serie de cosas que se dieron hasta ese llamado. Preferí no quedarme en la comodidad para buscar nuevos desafíos. Yo creo que en Europa mejor que en Florencia no iba a estar”, afirmó el Chino sobre el llamado de Gallardo para volver a River.

Además, agregó: “Marcelo es como un padre. Y no solamente para mí, él se comporta así con todos los jugadores. Trata a todos por igual y los siente a todos como si fueran hijos. Por eso yo creo que a lo largo de su carrera como entrenador ha logrado repatriar también tantos jugadores a los que educó”.

Martínez Quarta y los hinchas

“Va a ser algo único volver a sentir ese calor, esa sensación de salir por el túnel y ver toda esa gente… Y más con las nuevas tribunas que están mucho más cerca: va a ser hermoso. Cuando llegue ese momento quiero parar el carro un poquito también y disfrutarlo. Disfrutar cada partido. Después, si bien vengo de Europa, no vengo a jugar por eso, no vengo a relajarme o solo a disfrutar. Vengo a competir. Vengo a ganar cosas importantes, a competir para volver a que River pueda estar arriba nuevamente”, expresó Martínez Quarta en relación a lo que será su vuelta al Monumental.

El Chino en plena pretemporada en San Martín de los Andes. (Foto: Prensa River).

Al hablar del cariño de los hinchas, el Chino afirmó: “Voy a estar siempre agradecido e intentaré pagar ese agradecimiento dentro de la cancha. Y el mensaje que voy a decir de acá en adelante es que deseo que los hinchas se sientan identificados con nosotros, que vuelvan a sentir que su equipo cuando tiene que jugar juega y cuando tiene que pelear, pelea. Que no va a tener miedo de nada. Vamos buscar que sea un gran 2025”.

La ilusión de Bauti, su hijo

Las redes sociales ayudan al protagonista a mostrar un poco de su vida más íntima y en muchas historias y publicaciones de Instagram se puede ver el amor de Bauti por River. Así lo contó el Chino: “Bauti la verdad estaba muy, muy entusiasmado, ¡él también quiere jugar en River! De verdad, porque jugaba en las inferiores de Fiorentina. Obviamente estaba muy ilusionado con el hecho de volver. Se fue muy chico acá, con tres años, muchas de las cosas que hacía en ese momento no se las acuerda porque era muy chiquito y cuando ve los videos obviamente se vuelve loco. Es el amor que le inculcamos de chiquito y agarró”.

“La verdad que le caen las pelotas y los hace. Es muy inteligente, la verdad. Pero bueno, es muy chico. Se tiene que divertir. Y ya se verá si puede cumplir el sueño. Porque obviamente cada vez que le pregunto qué quiere hacer, su sueño es ser jugador de fútbol. Y en River, claro…”, concluyó el marcador central.

