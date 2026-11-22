El Millonario busca el boleto a los cuartos de final sin uno de sus principales referentes a disposición de Leonardo Ponzio.

River Plate comienza su camino en los Playoffs del Torneo Clausura 2026 para intentar salvar el año con un título y la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. En el Estadio Monumental, el Millonario recibe este domingo a Lanús en este duelo de eliminación directa.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio buscarán meterse entre los 8 mejores del certamen del segundo semestre, pero tendrán que hacerlo sin uno de sus principales referentes: Gonzalo Montiel.

Es que el campeón del mundo no aparece ni entre titulares ni suplentes para el cruce ante el Granate. Por la expulsión en el Superclásico, en la anteúltima fecha de la fase regular, Montiel aún se encuentra cursando una suspensión por esa patada a Lautaro Blanco.

Originalmente, el de la Selección Argentina recibió 3 fechas de sanción, cumpliendo la primera ante Aldosivi en la última jornada. En la semana, el Tribunal de Disciplina redujo la suspensión a solo 2 partidos, por lo que ante Lanús cumpliría con la última.

En caso de que River avance a los cuartos de final para chocar ante Instituto o Huracán, Montiel podría regresar al equipo para buscar un eventual pasaje a las semifinales del certamen.

La formación de River ante Lanús

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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