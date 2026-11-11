River hoy: Ponzio piensa el XI vs. Lanús, la renovación de Beltrán y 3 convocados la Sub 17

Con el parate por la fecha FIFA, River se prepara para iniciar los octavos de final del Torneo Clausura frente a Lanús en el Monumental. En este sentido, Ponzio aguarda por la recuperación de futbolistas para planificar el XI inicial. Además, hubo novedades con la renovación de Santiago Beltrán.

River avanza en la renovación de Beltrán

Mientras River Plate decide qué hará en el próximo mercado de pases y qué puestos buscará reforzar, está claro que la intención del Millonario es renovarle el contrato a su arquero, Santiago Beltrán. Aunque las negociaciones avanzan a paso de hombre, un informe apunta en la dirección correcta.

De acuerdo con la información compartida por La Página Millonaria, la extensión del contrato de Beltrán no está en duda y la demora no supone ningún riesgo real para la continuidad del vínculo entre el arquero y el conjunto de Núñez.

Peligra la continuidad de Fausto Vera en River

Fausto Vera es uno de los futbolistas que más utilizó Leonardo Ponzio desde que asumió como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet. Sin embargo, no está garantizada su continuidad en River más allá de fin de año y encima cuenta con la particularidad de que está ligado a otro jugador. Aunque suene curioso, depende de Kevin Castaño.

En primer lugar, cabe recordar que el ex Argentinos Juniors arribó a préstamo por un año y con opción de compra, con el fin de un cambio de aire tras su paso por el fútbol brasileño. En ese sentido, para que la transferencia sea definitiva y se transforme en propiedad del club, el Millonario debería desembolsar 4 millones de dólares para comprar su pase.

Ponzio piensa en el XI ante Lanús

La fecha en la que River disputará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Lanús todavía es incierta, ya que hay posturas distintas acerca del día exacto de desarrollo del partido. Sin embargo, es un hecho ineludible que falta más de una semana para que el combinado Millonario vuelva a ver acción contra el Granate y en el Estadio Monumental.

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En medio de ese panorama, el cuerpo técnico liderado por Leonardo Ponzio diseñó una mini pretemporada con la misión de seguir corrigiendo los múltiples errores que se fueron presentando a lo largo del semestre y también con el objetivo de recuperar algunos nombres propios que siguen evolucionando de sus problemas físicos.

3 juveniles fueron convocados para el Mundial Sub 17

Con vistas al Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina en esta categoría, dio la lista con los 21 futbolistas convocados para emprender viaje rumbo al medio oriente e iniciar su camino en este certamen, que ahora se juega todos los años.

Dentro de los nombres más importantes del equipo, aparecen cuatro que ya tienen rodaje en Primera División, como lo son Simón Escobar (Vélez), Juan Cruz Policella (Vélez), Giovanni Baroni (Talleres) y Alan Alcaráz (Argentinos Juniors). A ellos también suma Tobías Goytía, quien jugó un amistoso con el plantel profesional de River.