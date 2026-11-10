River decidió qué hará en el próximo mercado de pases: puestos a reforzar y nombres que interesan

River cuenta con uno de los planteles más importantes del fútbol sudamericano. El Millonario entendió que había que jerarquizar el plantel con nombres importantes y por eso apostó por futbolistas de la talla de Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Aníbal Moreno y Lucas Beltrán. También fue en búsqueda de promesas como Tobías Andrada.

A la vista de los resultados y los rendimientos, quedó claro que no todas las incorporaciones funcionaron, pero la estrategia del club fue clara: invertir fuertemente en dos mercados para hacer una base de cara a los próximos tres años. El propio Stefano Di Carlo así lo dejó en claro, por lo que en el mercado de pases de enero y febrero de 2027 habrá pocos refuerzos.

La intención de cara a un año que todavía no se sabe si será con Libertadores o Sudamericana en el horizonte, es incorporar poco y en puestos puntuales. Ante este panorama es importante aclarar que, en caso de perder jugadores, se los reemplazará y un claro ejemplo puede ser Santiago Beltrán, que interesa en varios clubes de Europa. De ser así, los de Núñez irán en búsqueda de un arquero y el primer apuntado será Yassine Bounou.

¿Qué puestos buscará reforzar River?

River no logró encontrar una pareja de centrales confiable en 2026. En el primer semestre fueron habitualmente titulares Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pero el rendimiento de ambos estuvo muy por debajo de lo esperado y todo indica que ambos se irán. Por tal motivo, los de Núñez irán por uno o dos marcadores centrales. Uno de los nombres que interesa es el de Francisco Álvarez y el otro es el de Sheyko Studer.

Francisco Álvarez marca a Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Otro sector que está en la lupa es el del volante central. En los últimos años hubo varias pruebas fallidas con jugadores por los que se invirtió mucho dinero como Rodrigo Villagra o Kevin Castaño. Aníbal Moreno se perfila para ser el titular en 2027, pero habrá que ver si los de Núñez desembolsarán 4 millones de dólares para comprar a Fausto Vera, que llegó a préstamo desde Atlético Mineiro a comienzos de año.

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