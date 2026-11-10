Pese a la demora, River recibe buen vaticinio sobre la renovación de Santiago Beltrán

Aunque el arquero del Millonario aún no firmó una extensión de su contrato, en River Plate creen que las negociaciones van bien encaminadas.

Mientras River Plate decide qué hará en el próximo mercado de pases y qué puestos buscará reforzar, está claro que la intención del Millonario es renovarle el contrato a su arquero, Santiago Beltrán. Aunque las negociaciones avanzan a paso de hombre, un informe apunta en la dirección correcta.

De acuerdo con la información compartida por La Página Millonaria, la extensión del contrato de Beltrán no está en duda y la demora no supone ningún riesgo real para la continuidad del vínculo entre el arquero y el conjunto de Núñez.

De momento, Beltrán y sus representantes mantienen un diálogo con la dirigencia millonaria, y la negociación aparenta estar encaminada hacia un desenlace positivo para ambas partes. Según pudo saber BOLAVIP, el nuevo vínculo podría extenderse hasta diciembre de 2029 e incluiría un aumento en la remuneración del arquero, así como en su cláusula de rescisión.

Contrato actual de Beltrán

Por el momento, la continuidad de Beltrán de cara a los playoffs del Torneo Clausura, así como durante el próximo 2027, no corre ningún tipo de peligro. El arquero de 22 años tiene contrato con la institución de la banda roja hasta diciembre de 2027.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate.

Beltrán ya renovó una vez su contrato con River tras su gran año en la Reserva y ahora podría hacerlo otra vez, pero ya afianzado en el primer equipo. Con distintos equipos de todo el mundo mostrando interés en el arquero millonario, River busca la forma de renovarle el contrato para evitar una potencial situación incómoda en futuros mercados de pases.

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Según La Página Millonaria, la próxima cláusula de rescisión de Beltrán podría ser de hasta 100 millones de euros. De concretarse, quien quiera hacerse con los servicios del joven arquero deberá pagar un alto precio o someterse a arduas negociaciones con River.

Los números de Beltrán en 2026

En su primer año como arquero titular de River, Beltrán disfrutó de un gran presente a pesar del complicado 2026 que afrontó el Millonario. En total, Beltrán jugó 45 partidos, concedió 36 goles y mantuvo la valla invicta en 19 de ellos. Además, tuvo grandes actuaciones en series de penales, donde demostró ser un arquero hecho para esas instancias definitorias.

En síntesis

Santiago Beltrán , arquero de 22 años, negocia extender su contrato hasta diciembre de 2029 .

, arquero de 22 años, negocia extender su contrato hasta . El nuevo vínculo de Beltrán incluiría una cláusula de rescisión de hasta 100 millones de euros .

. En 2026, el arquero disputó 45 partidos, recibió 36 goles y logró 19 vallas invictas.