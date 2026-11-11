La Liga Profesional oficializó todos los detalles correspondientes al inicio de los Playoffs de la presente edición del certamen doméstico.

La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina ya forma parte de la historia y de las estadísticas. Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los 16 equipos clasificados para los Playoffs se encuentran calentando motores para lo que serán los inminentes octavos de final.

En medio de ese panorama, la Liga Profesional le puso punto final al misterio y confirmó los días y los horarios de todos y cada uno de los compromisos correspondientes a la mencionada instancia del certamen doméstico. Una instancia que recortará a ocho equipos y dejará conformados los cuartos de final del Clausura.

Bajo esa órbita, teniendo en cuenta su participación en la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro del próximo sábado 21 de noviembre, Boca no podrá ver acción ese fin de semana, el cual quedó pactado para los octavos de final. Por ende, todos los ojos estaban puestos en la programación de ese cotejo.

En definitiva, los comandados estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena serán los últimos en presentarse por los octavos del Clausura. Es que el partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, a desarrollarse en la Bombonera, tendrá lugar recién el miércoles 25 de noviembre, desde las 21:00 horas. Es decir, cuatro días después de la final de la Sudamericana.

¿Y River? El Millonario, que transita un presente extremadamente irregular, recibirá a Lanús en el Estadio Monumental de Núñez. Inicialmente, los dirigidos por Leonardo Ponzio solicitaron que el partido se lleve a cabo el viernes 20 de noviembre, mientras que la idea central de la Liga Profesional era que se dispute el domingo 22 de noviembre.

Finalmente, la organización de la máxima categoría del fútbol argentino confirmó que el trascendental partido entre el Millonario y el Granate, por los octavos de final del Clausura, se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19:00 horas. Sí, un día y un horario que prácticamente nadie tenía en los planes y que se terminó imponiendo.

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Días y horarios de los octavos de final

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez vs. Belgrano

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

15:00 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central

17:00 – Argentinos vs. Independiente

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

16:00 – Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza)

19:00 – River vs. Lanús

22:00 – Instituto vs. Huracán

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LUNES 23 DE NOVIEMBRE

17:00 – Gimnasia vs. Newell’s

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia

El cuadro del Torneo Clausura