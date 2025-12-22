Es tendencia:
River recibirá una importante suma de dinero por vender a Andrés Herrera a Columbus Crew

El Yacaré continuará su carrera en la MLS, allí se desempeña desde mediados de 2024 cuando fue cedido a préstamo.

Por Lautaro Toschi

A mediados de 2021, River vendió a Gonzalo Montiel a Sevilla y desde entonces le costó mucho encontrar un reemplazante. De hecho, todos los que intentaron ganarse el puesto no pudieron y tuvo que volver Cachete a comienzos de 2025 para que deje de ser un dolor de cabeza.

Pasaron varios futbolistas y uno de ellos fue Andrés Herrera, quien tuvo un balance negativo en su paso por Núñez y por eso emigró a préstamo a mediados de 2024. El Yacaré fue dirigido por Gallardo y por Demichelis y nunca pudo mostrar su mejor versión. Así y todo jugó 80 partidos y conquistó tres títulos.

El Yacaré nunca logró establecerse y con la llegada de Fabricio Bustos a mediados de 2024, Marcelo Gallardo le recomendó que busque club porque no iba a ser tenido en cuenta. En el horizonte apareció Columbus Crew de la MLS y allí pareciera haber encontrado su lugar en el mundo.

Herrera se marchó de River a mediados de 2024 a préstamo por dos años. A falta de seis meses para tener que volver al Millonario, desde Columbus Crew tomaron la decisión de comprar el pase del correntino. Por tal motivo, los de Núñez embolsarán unos 2 millones de dólares por esta venta inesperada.

Los números de Andrés Herrera en Columbus Crew

Desde su arribo a Columbus Crew, Andrés Herrera acumula 41 partidos jugados en los que marcó 7 goles y brindó 4 asistencias. Por otra parte, el correntino fue campeón en el conjunto estadounidense, fue ni bien llegó, a mediados de 2024. En aquella oportunidad Columbus Crew se coronó en la Leagues Cup.

DATOS CLAVE

  • Andrés Herrera disputó 80 partidos y ganó tres títulos durante su paso por River.
  • El Columbus Crew de la MLS decidió comprar el pase del defensor correntino definitivamente.
  • River recibirá 2 millones de dólares por la venta de la ficha de Andrés Herrera.
Lautaro Toschi

