No es Boca ni River: la MLS sería el nuevo destino de James Rodríguez tras irse libre de Club León

Hace tiempo que los directivos de Club León sentenciaron parte del futuro de James Rodríguez, ya que corría el mes de octubre de 2025, cuando decidieron no renovar su contrato y que el 31 de diciembre pasado fuera el último día que formara parte de la institución situada en la ciudad de Guanajuato.

El colombiano, que anhela con ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sabe que este mercado de pases será crucial para poder llegar con ritmo a la competencia. Y uno de los clubes que lo apunta se encuentra en la MLS. Pero para no ilusionar a los fanáticos, no se trata de Inter Miami.

En este caso, según el reporte que realizó el periodista Ekrem Konur, la carrera de Rodríguez seguiría en Columbus Crew, ya que las charlas que mantuvo con Pumas UNAM, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios no prosperaron. De hecho, reveló que, por una cuestión de rendimiento y que su salario era muy elevado, en Guanajuato no quisieron mantenerlo.

Por el momento, las conversaciones para adquirir al oriundo de Cúcuta avanzan con normalidad y esperan que haya una resolución lo antes posible. De hecho, su salario se acercaría a lo que percibía en México, donde los directivos esmeraldas desembolsaban 5 millones de dólares por temporada.

James Rodríguez seguiría su carrera en Columbus Crew. (IMAGO)

Los números de James Rodríguez en León

Durante su estadía en el elenco de Guanajuato, fueron 34 los partidos que afrontó James Rodríguez: anotó 5 goles y aportó 9 asistencias. No logró ningún título luciendo la camiseta de Club León.

James Rodríguez estuvo en la órbita de Boca y River

Antes de llegar al fútbol mexicano, James Rodríguez fue vinculado tanto con Boca como con River. Sucedió a mediados de 2024, luego de su salida de São Paulo y de su gran actuación en la Copa América 2024, donde la Selección Colombia llegó a la final y cayó ante Argentina.

Mauricio Serna, por aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol, había expresado: “¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez?“. Sin embargo, fue el propio enganche quien expresó: “No hablé con Boca ni con Riquelme. Volver a Argentina todavía no está en mi proyecto“.

Esa declaración también lo descartó de River, con quien también se lo había vinculado en ese mismo mercado de pases. Fue justo cuando Marcelo Gallardo retornó a la institución. De hecho, el propio Muñeco tuvo que aclarar que no había tenido ningún contacto con el club de Núñez en una conferencia de prensa.

