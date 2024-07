Hace algunas semanas, antes de la apertura del mercado de pases, era bastante claro que Germán Pezzella regresaría a River. El central había bajado su cláusula de salida a 5 millones de euros, un número más que accesible para el club de Núñez, pero Demichelis priorizó a otros jugadores para reforzar el sector. Llegó Federico Gattoni -a préstamo desde Sevilla- y estuvo muy cerca Valentín Gómez.

El marcador central de Vélez de 20 años tenía todo acordado para jugar en River. La negociación se daría con el City Group como intermediario, ya que este lo compraría -mediante el Palermo de Italia- y lo cedería al Millonario a préstamo por dos años. Los ingleses estaban dispuestos a desembolsar los 10 millones de dólares, pero Valentín Gómez no superó la revisión médica -por un pequeño problema en su rodilla- y la negociación quedó cancelada.

River comenzó a negociar con Vélez

Si bien en un comienzo el conjunto de Liniers no quería saber nada con negociar con River, ya que tiene una estricta política de no reforzar a clubes del fútbol argentino, la realidad es que en los últimos días hubo contacto fluido entre ambas dirigencias. Inclusive circularon algunos números: 7,5 millones de dólares por el 75% del pase. Cuando empezó a estar en duda la continuidad de Demichelis, en Núñez decidieron dejar en stand by las charlas hasta resolver ese tema. Con la salida del DT y el muy probable arribo de Gallardo, todo indica que Gómez no será jugador del Millonario.

¿River ahora sí va por Pezzella?

Marcelo Gallardo será el entrenador de River y una vez que suma y analice en detalle el plantel con el que cuenta le hará saber a la dirigencia si necesita refuerzos. Claro está que irá por un volante mixto y también podría ir por un marcador central más y ahí es cuando aparece el nombre de Germán Pezzella, a quien conoce a la perfección el entrenador por haberlo dirigido en su primer ciclo en el club. Eso sí, en Núñez saben que si quiere al central del Betis deberán desembolsar 5 millones de dólares.

Germán Pezzella. (Foto: IMAGO).

El panorama de los centrales de River

Si River concreta la llegada de Germán Pezzella, muy probablemente haya una o dos salidas de futbolistas que juegan en esa posición. Actualmente, el Millonario cuenta con: Paulo Díaz, Federico Gattoni, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pirez y Daniel Zabala como marcadores centrales, un número algo excesivo. Los apuntados para salir son González Pirez y Funes Mori.