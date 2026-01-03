Se ilusiona River: la actitud de Tadeo Allende en Celta de Vigo que pone en vilo su futuro

El mercado de pases de River no se detiene. Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya abrochados, y la llegada de Matías Viña al caer, el objetivo de Marcelo Gallardo ahora es sumar vértigo en los metros finales. En ese radar, desde hace varios días, aparece el nombre de Tadeo Allende, quien en las últimas horas protagonizó una situación en España que, inevitablemente, hizo ruido en los pasillos del Monumental: no se presentó al inicio de la pretemporada del Celta de Vigo.

El ex Godoy Cruz debía presentarse este viernes en la ciudad deportiva del club tras finalizar su préstamo en Inter Miami, donde tuvo un 2025 consagratorio (campeón y autor de 24 goles en 54 partidos). Sin embargo, su lugar en el vestuario permaneció vacío. Acto seguido, la ausencia despertó especulaciones sobre un posible anticipo a una eventual salida, pero desde el equipo gallego salieron rápidamente a poner paños fríos.

El encargado de aclarar el panorama fue Claudio Giráldez, entrenador del Celta, quien en conferencia de prensa aseguró que el faltazo estaba pactado de antemano. “Hemos hablado con él para que tenga más días de descanso y saber qué vamos a hacer, cuál es la mejor solución para todas las partes“, explicó el DT, lejos igualmente de asegurar la continuidad del delantero.

El hecho de que Giráldez dejara la puerta abierta a la salida de Allende, pese a calificar su temporada en Estados Unidos como “brillante” y destacó que “es una burrada los goles que ha hecho“, el delantero no sería prioridad para el esquema del equipo español. Por eso, la extensión de sus vacaciones parece ser una ventana de tiempo para conseguirle un nuevo destino, siendo hasta ahora la MLS (donde tiene pretendientes como Austin FC y el propio Inter Miami) o Argentina sus posibles destinos.

La postura de River

Bajo este contexto es donde juega el Millonario. La dirigencia de Stefano Di Carlo ya realizó una oferta de 2.5 millones de euros, la cual fue rechazada por estar lejos de los 6 millones que pretenden los españoles para recuperar la inversión realizada en su momento por el jugador.

Ante esta diferencia económica, en Núñez pusieron la negociación en stand by, aunque continúan monitoreando la situación. Es que si el Celta no encuentra compradores en Europa o Estados Unidos, regiones con la capacidad para pagar lo que piden, la puerta que hoy parece entrecerrada podría abrirse de par en par. Por ahora, Allende descansa, Celta espera y River vigila.

Datos clave