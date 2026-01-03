Mientras Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa para River, esta es la millonaria cifra que pide Independiente Rivadavia

Sebastián Villa suena cada vez con más fuerza en el Mundo River. El colombiano se irá de Independiente Rivadavia y a Marcelo Gallardo le interesa sumarlo al plantel. Más allá de su casi asegurada salida de la Lepra, no será una operación sencilla para el Millonario.

Más allá de las buenas intenciones para considerar vender a su mejor jugador, el club mendocino pide una cifra más que importante de dinero para desprenderse de él. Según pudo saber Bolavip, la directiva de Independiente pretende una cifra cercana a los 12 millones de dólares para transferirlo.

El colombiano quiere marcharse de Mendoza y dar un nuevo salto en su carrera. Más allá de algún que otro guiño a su compatriota Juan Fernando Quintero, el futbolista no se pronunció oficialmente sobre la posibilidad de ponerse la banda roja, dejando de lado su pasado en Boca Juniors.

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa

En diálogo con Radio Splendid, el presidente de Independiente Rivadavia fue consultado sobre el futuro de Sebastián Villa y afirmó: “Me llamaron de varios clubes, pero por un tema de confidencialidad no te digo que sí ni que no. Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”.

Ante este panorama no hay que descartar que River avance por él, pero la realidad es que algunos directivos del Millonario no están convencidos, mientras que Marcelo Gallardo sí lo está. Lo que es un hecho es que el colombiano no continuará en Independiente Rivadavia, donde fue la gran figura del equipo que ganó la Copa Argentina 2025 y jugará la Copa Libertadores 2026.

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.

