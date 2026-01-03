Cuatro futbolistas de River que podrían ser vendidos pese a confirmar presencia en la pretemporada en San Martín de Los Andes

River arribó a San Martín de Los Andes cerca de la medianoche de este sábado, para instalar el campamento que dará marco al segundo tramo de una pretemporada que ya había tenido su inicio el pasado 20 de diciembre en Ezeiza y que ahora se extenderá en territorio neuquino hasta el próximo 10 de enero.

Con la delegación de 33 futbolistas arribaron los dos primeros refuerzos que recibió Marcelo Gallardo para la nueva temporada, Fausto Vera y Aníbal Moreno. También dos que de momento permanecerán para pelear por un lugar al regreso de sus respectivos préstamos, como Ezequiel Centurión y Tomás Galván.

Expectantes de poder recibir nuevos refuerzos en el transcurso de la estadía, en el cuerpo técnico saben que también podría haber bajas a lo largo de la pretemporada y son al menos cuatro los futbolistas que llegaron este mismo sábado a San Martín de Los Andes pero podrían tener que partir de un momento a otro ante la posibilidad de que se concrete una transferencia.

Entre ellos destacan Jeremías Ledesma, quien en busca de mayor protagonismo está forzando esa salida y estuvo cerca de volver a Rosario Central, aunque las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto. También Fabricio Bustos, otro que ve con buenos ojos un cambio de destino que le permita recuperar el status de titular que acostumbró ostentar a lo largo de su carrera pero que perdió en su arribo al Millonario.

Jeremías Ledesma busca más oportunidades de las que tuvo a la sombra de Franco Armani. (Getty).

De pretemporada con el plantel pero sabiendo que no entrará en los planes principales de Marcelo Gallardo, un futbolista que está esperando que aparezcan ofertas para dar un nuevo giro a su carrera es el chileno Paulo Díaz, quien según se encargó de hacer público su propio padre “está entrenando y esperando que salga algo positivo para él”.

Otro que entrena mientras espera una resolución sobre su futuro es Sebastián Boselli, quien había sido incluido en una oferta a San Lorenzo para incorporar a Jhohan Romaña que no fue aceptada y que espera por la aparición de otros interesados que le ofrezcan mayores oportunidades de las que le ofrece la continuidad en El Millonario.

Seis juveniles que buscan ganarse la confianza del DT

Entre los juveniles que ya venían trabajando en Ezeiza, seis se ganaron la oportunidad de seguir siendo evaluados por Marcelo Gallardo en San Martín de Los Andes, esperando tener oportunidades una vez que inicie la temporada oficial.

Estos son Cristian Jaime, Thiago Acosta, Ulises Giménez, Facundo González, Agustín Obregón y Franco Jaroszewicz, este último habiendo firmado recientemente su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 y acudiendo como el quinto arquero de la nómina.

