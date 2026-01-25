Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Stefano Di Carlo le marcó la cancha a Marcelo Gallardo: “River tiene que ganar la Libertadores”

El presidente del Millonario dejó en claro su postura respecto a los objetivos de su gestión, además se mostró en contra de las SAD.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Stefano Di Carlo
© Prensa RiverStefano Di Carlo

Hace poco menos de tres meses, Stefano Di Carlo asumió como presidente de River, el gran sueño de su vida. A sus 36 años, es el máximo mandatario más joven de la historia del Millonario. Di Carlo se formó en el club, allí hizo la escuela, pasó horas y horas, vivió jornadas en el Estadio Monumental con triunfos épicos y también con derrotas de las que duelen, en muchos casos con Osvaldo, su abuelo, quien había sido presidente a fines de la década del 80.

En su nuevo rol, Stefano Di Carlo dialogó con El País y fue consultado por los tres objetivos de su gestión: “La primera es armar un equipo competitivo regionalmente y mostrar que Argentina puede competir con Brasil después de años de resultados deportivos que no fueron satisfactorios. River tiene que ser campeón de la Copa Libertadores“.

Además, agregó: “El segundo objetivo es continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente. Con la ampliación del estadio. tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030″.

Por otro lado, Di Carlo dijo: “El tercer objetivo es exportar la marca River, que es una de las argentinas más conocidas en el mundo”. En ese sentido, el club comunicó hace unos días la incorporación de David Trezeguet al equipo de trabajo con la misión de potenciar la marca River en el mundo.

Stefano Di Carlo, presidente de River. (Foto: Prensa River).

Stefano Di Carlo, presidente de River. (Foto: Prensa River).

Di Carlo, fervientemente en contra de las Sociedades Anónimas

A Stefano Di Carlo también le preguntaron por la posibilidad del desembarco de las Sociedades Anónimas al fútbol argentino y su postura fue tajante: “Estoy, y esto lo digo desde River, absolutamente en contra. Es el equipo con más títulos de la era profesional, el equipo con el mejor estadio de la Argentina, el equipo con mayor cantidad de hinchas, el club con mayor cantidad y calidad de oferta deportiva, cultural y educativa”.

Publicidad
Los hinchas de River quedaron fascinados con Aníbal Moreno: “Me salvó la vida”

ver también

Los hinchas de River quedaron fascinados con Aníbal Moreno: “Me salvó la vida”

“La figura jurídica que nos rige es la que nos trajo hasta acá. Estamos orgullosos de haber sido administrados por nosotros, los socios de River, de manera libre, democrática, ininterrumpida, con derechos políticos que incluso precedieron a los del país: acá vota la mujer desde la década del veinte, casi 30 años antes que en las elecciones nacionales”, completó Di Carlo.

DATOS CLAVE

  • Stefano Di Carlo asumió como el presidente más joven de River con 36 años.
  • El mandatario proyecta ampliar el Estadio Monumental para alcanzar una capacidad de 101.000 personas.
  • El club incorporó a David Trezeguet para potenciar la marca River a nivel internacional.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
River hoy: los hinchas, encantados con Moreno y la nueva capacidad del Monumental
River Plate

River hoy: los hinchas, encantados con Moreno y la nueva capacidad del Monumental

Gallardo, sobre el mercado de pases de River: "A la expectativa"
River Plate

Gallardo, sobre el mercado de pases de River: "A la expectativa"

El plan de River para extender el mercado, con un marginado involucrado
River Plate

El plan de River para extender el mercado, con un marginado involucrado

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”
Boca Juniors

La dura crítica de Oscar Ruggeri a Edinson Cavani por sus lesiones en Boca: “Hasta acá llegó”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo