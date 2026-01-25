Es tendencia:
Los hinchas de River quedaron fascinados con Aníbal Moreno: “Me salvó la vida”

El mediocampista tuvo su estreno oficial con la casaca del Millonario en la victoria por 1 a 0 ante Barracas Central.

Por Lautaro Toschi

Aníbal Moreno
River tenía la necesidad imperiosa de iniciar el Torneo Apertura con una victoria, pero sobre todas las cosas mostrando una cara muy diferente a la del último trimestre de 2025. Los de Marcelo Gallardo visitaron a Barracas Central, ganaron 1 a 0 con un tanto de Gonzalo Montiel y jugaron un buen partido.

La figura de River fue Aníbal Moreno, el volante central que llegó en este último mercado de pases. Siempre bien parado, entregando simple a sus compañeros y con compromiso en el sistema defensivo, el ex futbolista de Palmeiras despertó gran ilusión entre los hinchas, al menos así se pudo observar en las redes sociales.

La palabra de Aníbal Moreno tras su debut oficial en River

En diálogo con ESPN, Aníbal Moreno afirmó: “Feliz por los tres puntos. Desde que llegue me recibieron muy bien. Agradecido con mis compañeros y al club por recibirme con tanto cariño, eso lo hace a uno demostrar rápido en el día a día y en los partidos”.

“Desde el primer día de la pretemporada estamos entrenando fuerte, tratamos de imponer nuestro juego y eso hace que el equipo responda en la cancha”, afirmó Moreno. Además, le preguntaron por las diferencias entre Gallardo y Abel Ferreira -su ex DT en Palmeiras- y el volante dijo: “No voy a comprar, son distintos. Traté de ponerme desde lo físico y mentalmente bien lo antes posible. Tratamos de tener siempre la pelota y eso nos gusta”:

Elogios de los hinchas de River a Moreno

DATOS CLAVE

  • River venció 1 a 0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel.
  • El volante Aníbal Moreno debutó como figura tras su llegada desde el Palmeiras.
  • El equipo de Marcelo Gallardo sumó sus primeros tres puntos en el inicio del torneo.
