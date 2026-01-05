Es tendencia:
River Plate

Toda la verdad sobre el interés de River en Sebastián Villa y por qué está caído

Según pudo saber Bolavip, el colombiano gusta en Núñez y fue evaluado, pero hay un impedimento de difícil solución.

Por Lautaro Toschi

Sebastián Villa
© @sebastian14villaSebastián Villa

River se movió rápido y firme en el mercado de pases. Antes del inicio de la pretemporada se sumaron Aníbal Moreno y Fausto Vera, el tercer refuerzo en llegar fue Matías Viña y se trabaja para cerrar antes del miércoles a Santino Andino. Por otro lado, es real que gusta Sebastián Villa y que se iniciaron gestiones por él, pero momentáneamente están frenadas.

Según pudo saber Bolavip, Sebastián Villa fue ofrecido a River. En Núñez tomaron nota de la situación y tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia -encabezada por Stefano Di Carlo- evaluaron la situación. Ambos coincidieron en que es un futbolista que da un salto de calidad y le subieron el pulgar.

Desde River consultaron las condiciones e Independiente Rivadavia de Mendoza le puso precio al jugador: 12 millones de dólares. Ante este panorama, en Núñez consideraron imposible pagar ese dinero, tanto porque se cambió la política en lo que respecta a los gastos excesivos en los mercados de pases, sino porque el colombiano es un futbolista pronto a cumplir los 30 años y no tendría poder de reventa.

Sebastián Villa. (Foto: Getty).

River sigue interesado en Sebastián Villa, pero si las condiciones son las que plantea Independiente Rivadavia en la actualidad el pase no se va a realizar. Ahora bien, si pasan los días y el colombiano no recibe ofertas fuertes, la realidad es que se puede reflotar ya que en Núñez estarían dispuestos a desembolsar una suma cercana a los 5 millones de dólares e inclusive negociar algunos jugadores. Los mendocinos están interesados en Ezequiel Centurión y eso podría ayudar a destrabar la situación.

¿Villa quiere jugar en River?

Bolavip pudo saber que Sebastián Villa quiere jugar en River y presiona para que eso suceda, aunque sabe muy bien que Independiente Rivadavia quiere obtener una suma importante de dinero por él, especialmente porque los mendocinos apostaron por él cuando nadie lo hacía. Mientras más tiempo pase, más chances hay de reflotar el pase al Millonario.

¿Que dijo Daniel Vila sobre el futuro de Villa?

En diálogo con TyC Sports, el presidente de Independiente Rivadavia afirmó: “El año pasado llegamos a un acuerdo para que se quede seis meses más y si en enero llegaba una oferta que convenciera al club lo íbamos a dejar para que busque nuevos horizontes. Tenemos un compromiso de venta”.

Además, agregó: “Lo vuelvo a repetir, el representante está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente con el representante. Hablamos constantemente y está trabajando para que Sebastián busque un nuevo horizonte. Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que de nombres porque no corresponde. No puedo afirmar que River lo llamó”.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo y la dirigencia aprobaron el fichaje de Sebastián Villa por su calidad.
  • Independiente Rivadavia tasó el pase del delantero colombiano en 12 millones de dólares.
  • River planea ofrecer 5 millones de dólares e incluir al arquero Ezequiel Centurión como pago.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

