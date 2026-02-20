Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Un hincha de River increpó a Adam Bareiro antes de que se haga la revisión médica para Boca: “Traidor”

El paraguayo completó todos los exámenes y se prepara para ser el tercer refuerzo del Xeneize. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Un hincha de River increpó a Adam Bareiro antes de que se haga la revisión médica para Boca: “Traidor”
© CapturaUn hincha de River increpó a Adam Bareiro antes de que se haga la revisión médica para Boca: “Traidor”

La jornada del 20 de febrero comenzó con Adam Bareiro haciéndose la revisión médica para convertirse en nuevo jugador de Boca. El delantero llegó al centro médico para hacerse los estudios y protagonizó una curiosa situación con un fanático de River que se coló entre todos los simpatizantes del Xeneize.

Cuando el jugador recorría los metros finales para realizarse los exámenes, una importante cantidad de hinchas del club de la Ribera lo felicitaron y le pidieron fotos. Sin embargo, desde lejos se escuchó la voz de uno del Millonario, club en el que jugó hasta finales de 2024.

Bareiro traidor, aguante River“, soltó el hincha, en referencia al reciente paso del atacante por el club de Núñez, en donde acumuño 16 apariciones oficiales, sin goles anotados. Más allá del incómodo momento, el jugador ni se inmutó.

Tweet placeholder

Cuándo podría debutar Bareiro en Boca

El atacante llega proveniente de Fortaleza, en una operación que rondó los tres millones de dólares. Su arribo responde especialmente a una necesidad inmediata: las bajas en ofensiva que tiene el equipo de Claudio Úbeda, un factor que posiblemente adelante los tiempos de adaptación de Bareiro.

Igualmente, hay un punto que juega a favor del jugador: arriba con ritmo competitivo. Hasta hace pocos días disputó el Campeonato Cearense e incluso convirtió en semifinales, por lo que desde lo físico no parte desde cero. Además, conoce el fútbol argentino, un detalle que podría meterlo rápidamente en consideración.

Publicidad
Boca negocia la salida Blondel: qué equipo lo busca y el beneficio que le daría a Riquelme en el mercado

ver también

Boca negocia la salida Blondel: qué equipo lo busca y el beneficio que le daría a Riquelme en el mercado

Qué dijo Bareiro en su llegada al país

El delantero paraguayo arribó en las primeras horas de la mañana a Buenos Aires y, apenas cruzó las puertas del aeropuerto, dejó sus primeras sensaciones. “Bien feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá, hay muchas cosas lindas”, deslizó ante los micrófonos que lo aguardaban, para luego despedirse con un “después hablamos”.

DATOS CLAVE

  • Un hincha de River increpó a Adam Bareiro llamándolo traidor.
  • El simpatizante del Millonario se filtró entre los seguidores de Boca durante la revisión.
  • El fanático recordó el paso de Adam Bareiro por Núñez hasta finales de 2024.
Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Miguel Borja, no Adam Bareiro

ver también

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Miguel Borja, no Adam Bareiro

Coppola: “Riquelme, Boca es muy grande, rodeate de gente preparada, no pierdas todo lo que lograste”

ver también

Coppola: “Riquelme, Boca es muy grande, rodeate de gente preparada, no pierdas todo lo que lograste”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    Toti Pasman

    Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

    ggrova
    German García Grova

    Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

    Lee también
    Filipe Luis sorprendió a todos con su análisis de Boca: “Juega muy bien”
    Fútbol Sudamericano

    Filipe Luis sorprendió a todos con su análisis de Boca: “Juega muy bien”

    Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana
    Copa Libertadores

    Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

    Benfica investiga a sus hinchas por insultos racistas contra Vinícius.
    Fútbol europeo

    Benfica investiga a sus hinchas por insultos racistas contra Vinícius.

    Rodrigo Castillo reveló que no quedó en Boca y el rol clave de una figura del ciclo de Gallardo: “Después fui a River”
    Fútbol Argentino

    Rodrigo Castillo reveló que no quedó en Boca y el rol clave de una figura del ciclo de Gallardo: “Después fui a River”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo