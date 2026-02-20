Un hincha de River increpó a Adam Bareiro antes de que se haga la revisión médica para Boca: “Traidor”

La jornada del 20 de febrero comenzó con Adam Bareiro haciéndose la revisión médica para convertirse en nuevo jugador de Boca. El delantero llegó al centro médico para hacerse los estudios y protagonizó una curiosa situación con un fanático de River que se coló entre todos los simpatizantes del Xeneize.

Cuando el jugador recorría los metros finales para realizarse los exámenes, una importante cantidad de hinchas del club de la Ribera lo felicitaron y le pidieron fotos. Sin embargo, desde lejos se escuchó la voz de uno del Millonario, club en el que jugó hasta finales de 2024.

“Bareiro traidor, aguante River“, soltó el hincha, en referencia al reciente paso del atacante por el club de Núñez, en donde acumuño 16 apariciones oficiales, sin goles anotados. Más allá del incómodo momento, el jugador ni se inmutó.

Tweet placeholder

Cuándo podría debutar Bareiro en Boca

El atacante llega proveniente de Fortaleza, en una operación que rondó los tres millones de dólares. Su arribo responde especialmente a una necesidad inmediata: las bajas en ofensiva que tiene el equipo de Claudio Úbeda, un factor que posiblemente adelante los tiempos de adaptación de Bareiro.

Igualmente, hay un punto que juega a favor del jugador: arriba con ritmo competitivo. Hasta hace pocos días disputó el Campeonato Cearense e incluso convirtió en semifinales, por lo que desde lo físico no parte desde cero. Además, conoce el fútbol argentino, un detalle que podría meterlo rápidamente en consideración.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca negocia la salida Blondel: qué equipo lo busca y el beneficio que le daría a Riquelme en el mercado

Qué dijo Bareiro en su llegada al país

El delantero paraguayo arribó en las primeras horas de la mañana a Buenos Aires y, apenas cruzó las puertas del aeropuerto, dejó sus primeras sensaciones. “Bien feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá, hay muchas cosas lindas”, deslizó ante los micrófonos que lo aguardaban, para luego despedirse con un “después hablamos”.

DATOS CLAVE

Un hincha de River increpó a Adam Bareiro llamándolo traidor .

increpó a llamándolo . El simpatizante del Millonario se filtró entre los seguidores de Boca durante la revisión.

se filtró entre los seguidores de durante la revisión. El fanático recordó el paso de Adam Bareiro por Núñez hasta finales de 2024.

ver también Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Miguel Borja, no Adam Bareiro