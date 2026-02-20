Es tendencia:
Boca Juniors

Coppola: “Riquelme, Boca es muy grande, rodeate de gente preparada, no pierdas todo lo que lograste”

El histórico representante de Maradona le envió un mensaje al presidente xeneize y se ofreció para colaborar en el club.

Por Bruno Carbajo

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
En la antesala de enfrentar a Racing en La Bombonera, en lo que se presenta como un partido clave para el presente deportivo de Boca y donde Claudio Úbeda rinde un examen vital para su continuidad, una voz histórica del fútbol argentino decidió meterse en el debate. Y es que Guillermo Coppola le envió un mensaje directo a Juan Román Riquelme con un tono que combinó admiración y advertencia.

El ex representante de Diego Maradona fue frontal ante el ídolo y actual máxima autoridad del club. “Román, Boca es muy grande. Rodeate de gente preparada. No estés solo, dejate ayudar”, expresó sin filtros, en SuperDeportivo Radio, dejando en claro su postura sobre la toma de decisiones de la dirigencia y apuntando a la estructura de gestión que acompaña al presidente.

Lejos de plantearlo como una crítica personal, Coppola dejó en claro que su intención es preservar la figura del actual mandatario xeneize. “La gente lo quiere, la gente lo ama. No pierdas todo lo que lograste”, remarcó, en alusión al capital que Riquelme construyó como futbolista y que, inevitablemente, el terreno político lo obliga a ponerlo en juego.

En ese sentido, Guillote volvió a hacer referencia al círculo íntimo de Román. “Me encanta que se rodee con el hermano, hombre de confianza, pero después tenés que tener gente preparada. Todo no se puede”, sugirió.

Guillermo Coppola le envió un mensaje a Juan Román Riquelme (@guillermocoppola).

A modo de cierre, bajo un contexto en el que el equipo aún busca regularidad y el proyecto deportivo atraviesa cuestionamientos, Coppola se mostró abierto a una futura colaboración. “Estoy acá a disposición para ayudar. Él sabe que, si me necesita, estoy”, sentenció.

Lo cierto es que, mientras tanto, la dirigencia xeneize tiene la mirada clavada en dos focos: por un lado, que el cuerpo técnico pueda enderezar el trunco inicio de año; por el otro, sigue atento al mercado de pases, donde buscaría complementar el arribo de Adam Bareiro con otro nombre.

Datos clave

  • Guillermo Coppola sugirió a Juan Román Riquelme rodearse de gente más preparada en Boca.
  • El ex representante de Maradona ofreció públicamente su colaboración personal a la actual dirigencia.
  • Mientras tanto, Claudio Úbeda enfrentará un partido decisivo para su continuidad frente a Racing en La Bombonera.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

