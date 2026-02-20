Boca negocia la salida Blondel: qué equipo lo busca y el beneficio que le daría a Riquelme en el mercado

En Boca todavía no le bajaron la persiana del mercado. Aunque el club utilizó en Adam Bareiro el cupo que le otorgó la Asociación del Fútbol Argentino por la lesión de Rodrigo Battaglia, en Brandsen 805 siguen moviendo fichas. Y la llave para una nueva incorporación podría estar en una nueva salida.

El nombre que asoma en ese escenario es el de Lucas Blondel. El lateral, que no figura en las prioridades de Claudio Úbeda, despertó un fuerte interés en Huracán, que ya intenta alcanzar un acuerdo para llevárselo a préstamo y permitir que se reencuentre con Diego Martínez, entrenador que lo dirigió en Tigre y el Xeneize.

De esta manera, la cesión se transformaría en la gran alternativa de Boca para liberar un cupo extra para incorporar, esta vez hasta el 10 de marzo, y salir nuevamente en búsqueda de un futbolista, chance que días atrás se vio frustrada al caerse la operación de Agustín Martegani hacia Newell’s.

En caso de concretarse la partida de Blondel rumbo a Parque Patricios, en la dirigencia xeneize ya tendrían la prioridad marcada: ir por un extremo por derecha, una zona donde intentaron sin éxito por distintos nombres (Marino Hinestroza, Kevin Serna y Edwuin Cetré), pero que hoy continúa sin dueño fijo. Por el momento no trascendió un nuevo nombre, aunque tampoco se descarta un último intento por el atacante colombiano de Estudiantes.



¿Por qué la salida de Blondel liberaría cupo?

Si bien es cierto que, en un principio, las ventas o cesiones al exterior eran aquellas transferencias que permitían la obtención de un plazo para incorporar hasta marzo, en Boca se aferran al propio reglamento de la Liga Profesional para jugar una última carta en el mercado.

¿Cómo es esto? El artículo 13.2.5 contempla que, si un jugador es transferido a otro club miembro del ámbito local y cumple determinadas condiciones —entre ellas, haber firmado planilla en al menos el 25% de los partidos desde el Clausura 2025—, la institución vendedora puede reemplazarlo dentro de los plazos establecidos.

De esta manera, pese a que Blondel no sumó minutos en el Clausura 2025 ni en el arranque del Apertura 2026, reúne ese requisito administrativo. Si se cae lo de Huracán, otra variante que también cumple con cada casillero es Juan Cruz Payal, volante de la Reserva.

Bajo las circunstancias actuales, la salida de Blondel cobraría un valor estratégico. No solo porque no es prioridad para Ubeda, sino porque abriría la puerta para que Boca pueda hacer un último movimiento para sumarle un cuarto nombre a un mercado protagonizado por las altas de Bareiro, Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

