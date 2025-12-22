Un referente de River apuntó contra Borja por haber coqueteado con Boca

Una vez que River quedó eliminado del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo licenció al plantel por un par de días y luego tuvo reuniones con algunos futbolistas para comunicarles que no continuarían en 2026. Miguel Ángel Borja integró esa lista y así le puso punto final a su ciclo de más de tres años en el Millonario.

Técnicamente, el contrato de Miguel Ángel Borja termina con River el próximo 31 de diciembre, por eso fue que cayó tan mal el coqueteo que tuvo con Boca. Un vez que fue liberado, el Colibrí viajó a su pueblo en Colombia y le dio una entrevista a ESPN, allí le preguntaron si jugaría en Boca y dejó la puerta abierta, algo que no cayó muy bien en Núñez.

Trezeguet apuntó contra Borja

En diálogo con ESPN, David Trezeguet fue consultado por la situación de Miguel Ángel Borja y el Rey fue tajante: “Yo soy de River a muerte. Entonces, no me gusta que los jugadores de River estén en Boca, pero es decisión propia, no se puede comentar”.

David Trezeguet. (Foto: Getty).

¿Dónde jugará Miguel Ángel Borja?

Pese a haber indicado que jugaría en Boca, el colombiano continuará su carrera en Cruz Azul de México. El Colibrí firmará un contrato por dos años con La Máquina Cementera y buscará relanzar su carrera luego de un 2025 muy flojo en River.

Si bien es cierto que Boca estuvo en el radar del colombiano y que desde el Xeneize iniciaron gestiones, la realidad es que el Colibrí terminó quedándose con Cruz Azul por una cuestión económica.

