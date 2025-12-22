Es tendencia:
River Plate

Un referente de River apuntó contra Borja por haber coqueteado con Boca

El colombiano, todavía con contrato vigente con el Millonario, afirmó que jugaría en el rival de toda la vida.

Por Lautaro Toschi

Miguel Ángel Borja
Una vez que River quedó eliminado del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo licenció al plantel por un par de días y luego tuvo reuniones con algunos futbolistas para comunicarles que no continuarían en 2026. Miguel Ángel Borja integró esa lista y así le puso punto final a su ciclo de más de tres años en el Millonario.

Técnicamente, el contrato de Miguel Ángel Borja termina con River el próximo 31 de diciembre, por eso fue que cayó tan mal el coqueteo que tuvo con Boca. Un vez que fue liberado, el Colibrí viajó a su pueblo en Colombia y le dio una entrevista a ESPN, allí le preguntaron si jugaría en Boca y dejó la puerta abierta, algo que no cayó muy bien en Núñez.

Trezeguet apuntó contra Borja

En diálogo con ESPN, David Trezeguet fue consultado por la situación de Miguel Ángel Borja y el Rey fue tajante: “Yo soy de River a muerte. Entonces, no me gusta que los jugadores de River estén en Boca, pero es decisión propia, no se puede comentar”.

David Trezeguet. (Foto: Getty).

¿Dónde jugará Miguel Ángel Borja?

Pese a haber indicado que jugaría en Boca, el colombiano continuará su carrera en Cruz Azul de México. El Colibrí firmará un contrato por dos años con La Máquina Cementera y buscará relanzar su carrera luego de un 2025 muy flojo en River.

Si bien es cierto que Boca estuvo en el radar del colombiano y que desde el Xeneize iniciaron gestiones, la realidad es que el Colibrí terminó quedándose con Cruz Azul por una cuestión económica.

DATOS CLAVE

  • Miguel Ángel Borja finaliza su ciclo en River tras tres años en el club.
  • El delantero colombiano firmará un contrato por dos años con el Cruz Azul.
  • Boca Juniors inició gestiones por el jugador, pero este eligió México por motivos económicos.
Lautaro Toschi

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

