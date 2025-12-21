La promesa que Aníbal Moreno le hizo a los hinchas de River tras ser presentado como refuerzo

La firma ya está estampada y River tiene un nuevo candidato para adueñarse del mediocampo. Tras oficializarse su vínculo hasta diciembre de 2029, Aníbal Moreno tuvo su primer contacto directo con los hinchas millonarios. A través de un video difundido por las redes sociales del club, el volante catamarqueño no solo se presentó en sociedad, sino que realizó una promesa de entrega que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

Luciendo por primera vez la indumentaria de la institución, el ex Racing y Palmeiras miró a cámara y fue contundente sobre lo que ofrecerá dentro del campo de juego. “Hola a toda la gente de River, soy Aníbal Moreno. La verdad es que estoy muy contento de llegar a esta familia“, abrió su mensaje. Y continuó: “Quiero que sepan que voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudarlos. Abrazo grande y nos estamos viendo“.

Tweet placeholder

Una promesa con guiño del destino

Si bien el juramento de entrega por la camiseta se presenta como una declaración de actitud ante el público riverplatense, en el caso de Moreno también puede interpretarse con un trasfondo conmovedor. Ese compromiso asumido, a su vez, puede ser el cierre de un círculo y el cumplimiento de una promesa realizada hace ocho años.

La historia se remonta a 2017, cuando Aníbal tenía apenas 17 años y jugaba en Villa Dolores, en su Catamarca natal. En aquel entonces, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a un amigo que había fallecido, recordando las charlas que tenían en el barrio. “No me olvido cuando me preguntabas cómo me iba en el fútbol, cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River“, escribió el adolescente Moreno.

En ese mismo texto, el nuevo refuerzo de Marcelo Gallardo había sentenciado: “Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste“. Hoy, a los 26 años, esa profecía se cumplió. Con el contrato firmado, Moreno se sumará este lunes a los entrenamientos en el River Camp, listo para empezar a cumplir con sus palabras.

Publicidad

Publicidad

ver también Así lo piensa Gallardo: cómo formaría River tras los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno

ver también Jeremías Ledesma, a un paso de dejar River: su destino y las condiciones que piden en Núñez

Los números de la operación y la jugada financiera que favoreció a River

El Millonario desembolsó una cifra cercana a los 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Moreno, un monto que le permite a Palmeiras recuperar exactamente la inversión que había realizado a principios de 2024 cuando compró al jugador desde Racing.

Igualmente, dentro del monto en el que se cerró la operación se esconde una jugada financiera de Palmeiras que benefició a River y dejó a la Academia sin recibir un solo centavo. Cuando en Avellaneda vendieron a Moreno a Brasil, se reservaron una plusvalía del 20% sobre una futura venta. Sin embargo, ese porcentaje solo se activaba si la transferencia superaba los 7,5 millones de dólares. Al no hacerlo en el trato con River, Palmeiras evitó compartir ganancias.

Además, existía una cláusula que obligaba al Verdao a pagarle a Racing una multa de 1,5 millones de dólares si no vendía a Moreno antes de 2026. Una suma de factores que derivaron en una negociación express entre el club brasileño y el Millonario para que ambos salgan favorecidos.

Publicidad

Publicidad

Datos clave