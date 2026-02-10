Miguel Borja sigue encendido y marcó un doblete en Irak mientras River sufre la falta de gol

Mientras en River intentan dar vuelta la página tras la derrota ante Tigre, Marcelo Gallardo también se ocupa en la tarea de romper la extensa sequía goleadora que atraviesan sus delanteros. Y como si fuera a propósito, el que vive una realidad diametralmente opuesta es nada menos que Miguel Borja, quien en Medio Oriente se amistó nuevamente con su festejo de colibrí.

Luego de haber debutado días atrás en las redes de Emiratos Árabes por el campeonato local, el delantero colombiano volvió a festejar, y por duplicado, este martes con la camiseta de Al Wasl. Su víctima fue el Al Zawraa Sport Club de Irak, a quien visitó por la ida de los octavos de final de la Champions Asiática 2, certamen continental de segundo orden.

El Colibrí necesitó tan solo cinco minutos para convertir y adelantar a su equipo. Tras el empate del conjunto local, apareció en el complemento para pasar de nuevo al frente, pero de poco terminó sirviendo: su equipo cayó 3-2 y ahora está obligado a revertir la serie en Emiratos Árabes, la próxima semana.

Miguel Borja, celebrando su primeer gol en Emiratos Árabes.

La diferencia entre River y Borja

Con un promedio de un gol por partido (tres tantos en tres disputados), el positivo momento individual que vive el colombiano llega en un momento de contrastes marcados con Núñez. Lo dice todo el hecho de que Borja sea el último delantero de River que festejó un gol (5 de octubre vs. Rosario Central) pese a haberse ido del club en diciembre. Increíble, pero real.

Así, mientras el Colibrí recupera la sonrisa, en el Monumental la falta de eficacia le genera un fuerte dolor de cabeza a Gallardo. Sebastián Driussi lleva 13 partidos sin convertir y estará fuera de las canchas varias semanas producto de un desgarro, Facundo Colidio no anota desde julio (22 compromisos) y Maximiliano Salas debe retrotraerse al 2 de octubre (vs. Racing por Copa Argentina) para encontrar su último gol.

