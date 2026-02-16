Borja, sobre su salida de River: “El equipo no engranaba y no salían las cosas”

El tramo final del paso de Miguel Ángel Borja por River quedó marcado por la fuerte reprobación de los hinchas. El colombiano había tenido muy buenos momentos en Núñez, especialmente en el primer semestre de 2024, pero luego de fue apagando y terminó colmando la paciencia delos fanáticos, que más de una vez lo reprobaron con silbidos en el Estadio Monumental.

Su contrato con River tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025 y la dirigencia optó por no renovarlo, por lo que el colombiano quedó con el pase en su poder, pero antes de finalizar oficialmente su vínculo con el club de Núñez, el Colibrí coqueteó con la posibilidad de pasar a Boca, algo que generó cierta indignación en el Millonario.

Lo de Boca no pasó a mayores, Borja se marchó a México para sumarse a Cruz Azul, pero luego de estar varias semanas sin ser contratado oficialmente por diversas cuestiones burocráticas, el Colibrí decidió continuar su carrera en Al Wasl de Emiratos Árabes.

Borja y su paso por River

En diálogo con El VBar Caracol, Miguel Ángel Borja recordó su paso por River: “Mi salida no fue porque yo no tenía la capacidad, es porque el equipo (River) muchas veces no engranaba y no salían las cosas. No me arrepiento de haber ido a esa institución. Estoy tranquilo con todo lo que viví allá”.

Además, al ser consultado por su relación con Marcelo Gallardo, el Colibrí relató: “Por algo no me dejó salir en junio, él me dijo que me necesitaba”. La realidad es que Miguel Ángel Borja no fue prioridad en el segundo semestre de 2025. Para Marcelo Gallardo, los habituales titulares fueron Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, con Facundo Colidio como primera alternativa.

Miguel Borja marcó 62 goles en River. (Foto: Getty).

El pase frustrado a Cruz Azul

Borja no pudo concretar su llegada a Cruz Azul por razones administrativas y así lo contó: “Llegué desde el 26 de diciembre con toda mi familia a México, era mi primera vez y fue en esa fecha porque quería conocer el país; ya teníamos todo coordinado con el presidente (de Cruz Azul), hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado“.

“De mi parte y de mi familia tuvimos mucha paciencia al ver que no se daban las cosas en la primera, segunda fecha y ya en la tercera se estaba saliendo del control; yo necesitaba ubicar a mi familia en la casa y demás y no se podía porque no había firmado el contrato federativo“, completó Borja.

