River hoy: Borja habló de su paso por el club y el XI vs. Ciudad de Bolívar

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 16 de febrero de 2026, con el foco puesto en el duelo ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. El once que pondría Marcelo Gallardo desde el arranque, Miguel Borja recordó su paso por el club, avances importantes en una obra que beneficia a los hinchas y la decisión que tomaría el club ante la posibilidad de incorporar un futbolista más por la lesión de Portillo.

La probable formación para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Ciudad de Bolívar el próximo martes -desde las 22 horas- en San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Marcelo Gallardo, entrenador de River. (Foto: Getty).

Borja habló de su paso por River

En diálogo con El VBar Caracol, Miguel Ángel Borja recordó su paso por River: “Mi salida no fue porque yo no tenía la capacidad, es porque el equipo (River) muchas veces no engranaba y no salían las cosas. No me arrepiento de haber ido a esa institución. Estoy tranquilo con todo lo que viví allá”.

Además, al ser consultado por su relación con Marcelo Gallardo, el Colibrí relató: “Por algo no me dejó salir en junio, él me dijo que me necesitaba”. La realidad es que Miguel Ángel Borja no fue prioridad en el segundo semestre de 2025. Para Marcelo Gallardo, los habituales titulares fueron Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, con Facundo Colidio como primera alternativa.

ver también Luego pasar sin pena ni gloria por River y ser colgado por Gallardo, Federico Gattoni volvió a jugar tras 11 meses

Miguel Borja. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Avances en una obra importante en las inmediaciones del Monumental

Se trata de la ampliación del Puente Labruna -que conecta Udaondo con la zona de Ciudad Universitaria- y además la construcción de dos rulos que pasarán por encima de las vías del tren y de las avenidas Lugones y Cantilo. Esto hará que los hinchas de River tengan mayor espacio para acceder al Monumental.

Quienes lleguen en tren -línea Belgrano Norte- y aquellos que lo hagan desde Cantilo ahora podrán tener más espacio para transitar. Por otro lado, quienes deseen disfrutar de la zona del río en bicicleta podrán hacerlo mediante el Puente Labruna, que será más amplio y contará con una bicisenda. También se verán beneficiados quienes concurran a Ciudad Universitaria.

Avanzan las obras a metros del Monumental. (Foto: @pabloberecia).

Publicidad

Publicidad

La Ciudad de Buenos Aires informó que este lunes, entre las 22 horas y las 10 horas del martes 17 de febrero, estará cerrado al transito la Autopista Illia -sentido norte- y también la Avenida Cantilo. Esta decisión es para que se pueda trabajar en el tramo final de la colocación de las 8 vigas -de 32 metros de largo y 50 toneladas cada una- que serán fundamentales para la estructura.

¿River buscará un refuerzo para reemplazar a Portillo?

El pasado jueves, River visitó a Argentinos Juniors en La Paternal y Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, por lo que tendrá para unos 8 meses de recuperación. Ante esta pésima noticia, el Millonario tiene la oportunidad de incorporar un futbolista, pero según pudo saber Bolavip, los de Núñez no volverían al mercado.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo enfrentará a Ciudad de Bolívar este martes a las 22:00 horas en San Luis.

enfrentará a Ciudad de Bolívar este martes a las en San Luis. El futbolista Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado y tendrá 8 meses de recuperación.

sufrió la rotura del ligamento cruzado y tendrá de recuperación. River Plate decidió no incorporar un nuevo futbolista al mercado tras la lesión de Portillo.

Publicidad