Un refuerzo de River hace un reacondicionamiento físico en medio de la pretemporada

River continúa con la parte fuerte de la pretemporada en San Martín de Los Andes, en donde los futbolistas entrenan en doble turno y se preparan para los primeros amistosos, que serán en Uruguay frente a Millonarios de Colombia y ante el local Peñarol.

En esta etapa de los entrenamientos, Marcelo Gallardo ya cuenta con tres refuerzos y espera por la llegada de más. Justamente, uno de ellos está practicando a la par del grupo, pero a su vez realiza un reacondicionamiento físico para llegar al mismo ritmo que sus compañeros.

Según lo informado por el periodista Juan Patricio Balbi, Matías Viña, la última incorporación del Millonario, es quien está con trabajos físicos personalizados para poder estar al 100% y ser tenido en cuenta lo antes posible por el entrenador para hacer su debut con el elenco de Núñez.

El motivo de esto es por la larga inactividad que tuvo el lateral izquierdo, ya que se perdió gran parte de la temporada 2025 a causa de una lesión de ligamentos cruzados, por lo que solamente pudo disputar 10 encuentros y sumar 342 minutos en cancha.

Así las cosas, se espera que esta semana el uruguayo siga con este reacondicionamiento para que Gallardo evalúe su presencia en el amistoso ante Millonarios, en el que posiblemente no pueda estar presente Marcos Acuña a causa de una lesión que sufrió en su pie.

Matías Viña fue presentado en River.

De cara al inicio de la temporada oficial, pactada para el sábado 24 de enero en condición de visitante frente a Barracas Central, el uruguayo ya podrá estar a la par de sus compañeros y así ser una opción para jugar tanto de lateral izquierdo, como también de segundo marcador central.

Los amistosos que disputará River en pretemporada

Luego de realizar la parte fuerte de los entrenamientos en San Martín de Los Andes, River se irá a Uruguay para jugar dos amistosos. El primero de ellos será el domingo 11 frente a Millonarios de Colombia, mientras que el segundo se disputará el sábado 17, contra Peñarol.

