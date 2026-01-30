¿Vuelve Armani? Gallardo define la formación de River para visitar a Rosario Central

River comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura. En la primera fecha derrotó a Barracas Central en condición de visitante, mientras que por la segunda hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental. Los de Marcelo Gallardo mostraron una clara mejoría en el juego respecto al último semestre de 2025 y ahora buscará ratificar su buen presente ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Para este partido, Marcelo Gallardo espera poder recuperar a Franco Armani, quien se perdió parte de la pretemporada por un desgarro en su gemelo derecho y luego sufrió una molestia importante en su talón derecho, lo cual le impidió jugar contra Gimnasia. El Pulpo habría superado dicha dolencia y sería de la partida el próximo domingo ante Central, cuando River lo visite desde las 21.30 horas por la tercera fecha del Apertura.

¿Cómo formaría River contra Rosario Central?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once de River para visitar a Rosario Central el próximo domingo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Juanfer Quintero, la figura de River en los primeros partidos. (Foto: Getty).

Gallardo recuperó a dos jugadores

No solamente Franco Armani será tenido en cuenta ante Rosario Central tras recuperarse de su lesión, también lo serán Ezequiel Centurión y Fabricio Bustos. El arquero, que regresó desde Independiente Rivadavia de Mendoza en el último mercado de pases había llegado lesionado, mientras que el lateral derecho había sufrido una lesión muscular.

