Nahuel Molina es una de las piezas fundamentales para Scaloni y aún no tiene su futuro definido. Pero apareció otro poderoso equipo de Europa dispuesto a quedárselo.

Todos los equipos de Europa están buscando reforzarse para que en la próxima temporada puedan pelear hasta el final todos los torneos en los que compitan. Y es una situación que tiene expectante a todos los seleccionadores, ya que el Mundial de Qatar está cada vez más cerca. Por eso mismo, Lionel Scaloni sigue mirando de reojo las decisiones que puedan llegar a tomar sus dirigidos en la Selección Argentina.

Así como sucede con algunos jugadores que aún buscan meterse en la nómina que viajará hacia Medio Oriente para disputar la cita mundialista, en donde Paulo Dybala aparece entre los máximos candidatos a lograrlo, hay algunos que tienen un lugar asegurado pero que deben definir qué sucederá con sus carreras futbolísticas. Y en este último eslabón se encuentra Nahuel Molina.

El ex lateral derecho de Boca, en la actualidad, se encuentra en Udinese. Sin embargo, su futuro no estaría en el ex equipo de Juan Musso y Rodrigo De Paul. A pesar de ser una de las piezas fundamentales para el entrenador Gabriele Cioffi, en la directiva del Friulani saben que hay dos equipos que están al acecho para quedárselo: Juventus y Atlético de Madrid. Pero en las últimas horas, apareció un nuevo interesado.

Según hizo trascender el periódico italiano Tuttosport, desde Barcelona están muy atentos a lo que pueda suceder con Molina, ya que lo tienen en carpeta ante una posible salida de Dani Alves. Y el jugador de la Selección Argentina reúne todas las características que busca Xavi Hernández en un lateral.

Que haya aparecido el elenco Culé detrás de los pasos de Nahuel Molina podría acelerar la negociación por parte de Juventus, ya que en Turín saben que Joan Laporta y compañía están buscando sacar adelante la gran crisis económica en la que está sometido el conjunto de Cataluña. Eso sí, desde Udinese no se mueven en lo solicitado: 30 millones de euros. ¿Quién se quedará con el futbolista?