El Mundial de Qatar 2022 contó con fechas inéditas y solo un país afronta las fiestas de fin de año de la mejor manera, principalmente porque dicha competición culminó el 18 de diciembre. En ese sentido, la Selección Argentina es quien se llevó el premio mayor al superar a Francia por penales luego de un atractivo 3-3 que incluyó el tiempo suplementario.

Las fiestas en terreno albiceleste parecen no tener fin hasta que el trinomio Canadá, Estados Unidos y México realicen la Copa del Mundo 2026, y no es para menos al tratarse de un conjunto que no lograba el preciado trofeo de la FIFA hace 36 años. De hecho, millones de personas se manifestaron en los instantes posteriores a la ejecución que Gonzalo Montiel cambió por gol en la tanda de penales que permitió obtener el título.

Esa misma cantidad que hoy en día se encuentra celebrando aguarda por la llegada de la nueva camiseta de la Selección Argentina. Hay un hecho y es que todos buscarán actualizar sus actuales remeras tras ganar el Mundial de Qatar 2022, por lo que contaremos cómo es la indumentaria que actualizará el conjunto albiceleste, recordando que Adidas es su proveedor oficial.

¿Cómo es la nueva camiseta de Argentina?

La nueva camiseta de la Selección Argentina cuenta con las tres estrellas equivalentes a los mundiales logrados en toda su historia: 1978, 1986 y 2022. Además, incluirá el parche de campeón del mundo que otorga la FIFA para quien resulte ganador de la competición, otro detalle que no pasa desapercibido ya que solamente un equipo goza de dicha distinción.

Luego sigue todo igual, ya que el diseño y los colores son idénticos a los que tuvieron lugar en Qatar 2022. Es decir, la camiseta titular con los bastones gruesos repartidos entre el celeste y blanco. Además de que la parte suplente es completamente violeta, hecho inédito en la historia de las indumentarias provistas a lo largo del año.